Na zámku v Telči vyrůstal, desítky let se o něj staral. Teď kastelán končí

Kastelánem zámku Telč bude od 1. ledna příštího roku Roman Dáňa. Ve správě renesanční památky vystřídá Bohumila Norka, který byl na stejné pozici dlouhých 31 let. Dáňa je dosavadním zástupcem kastelána na zámku Červená Lhota.

Dvaatřicetiletý Dáňa je zaměstnancem Národního památkového ústavu dvanáct let. Jako památkář byl zapojený do projektu rozsáhlé obnovy, který nedávno telčský zámek podstoupil. „Čili nevstupuji do něčeho neznámého. Navíc jsem rodák z nedaleké Jihlavy, v Třešti a Telči mám rodinu, takže je pro mě telčský zámek svým způsobem návratem domů po zkušené na Červené Lhotě,“ nastiňuje Dáňa.

Zámek má podle něj velký potenciál, který rekonstrukce umocnila. Nedotkla se ale bytu posledních majitelů zámku z doby první republiky. Přitom právě méně vzdálená historie památek začíná být mezi turisty populární. Dáňa by byl rád, kdyby se na zámku mohlo konat víc drobnějších akcí určených především místním. Zachované ale podle něj musí být i spojení památky s oblíbeným letním hudebním festivalem Prázdniny v Telči. Že bude navazovat na kastelána, který byl s památkou spojený přes třicet let, vnímá jako závazek. „Spousta věcí tady velice dobře funguje a byl bych rád, aby fungovala i nadále,“ dodal Dáňa.