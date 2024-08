Na Lipně uhynuly stovky úhořů, napadla je hlístice

Masivní úhyn úhořů říčních zaznamenali v posledních dvou týdnech rybáři na Lipně. Stovky mrtvých ryb našli na břehu i ve vodě. Úhoře napadl parazit hlístice krevnatka. Tito červi napadají jejich plynový měchýř. Onemocnění ryb se léčit nedá, na člověka ale přenosné není. Opatření, které by parazita zastavilo, na tak velké nádrži podle rybářů není možné.

Mrtví úhoři se na břehu Malého Lipna objevují už zhruba dva týdny, každý den přibývají další. „Chytávali jsme je, ale teď, když to tady takhle začalo padat, tak už to nikdo nechytá. Na dvaceti, třiceti metrech jich bylo deset, patnáct i víc,“ popsal rybář Jaroslav Dědič.

Jihočeský územní svaz Českého rybářského svazu (ČRS) nyní odhaduje, že na Lipně uhynuly už stovky úhořů. „Je to prostě něco, nechci říct katastrofa, ale je to jeden z nejmasivnějších úhynů, co jsme zaznamenali,“ konstatoval rybářský technik svazu Tomáš Kepr.