Na dálničním přivaděči u Jihlavy začala přestavba nebezpečné křižovatky. Zavřený je sjezd 112 z Brna

Na dálničním přivaděči v Pávově u Jihlavy zahajuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přestavbu nebezpečné křižovatky. Během několika měsíců by se z ní měl stát kruhový objezd. Na silnici I/38, která vede na Havlíčkův Brod, je částečně omezená doprava. Zavřený je sjezd na 112. kilometru dálnice D1 ve směru od Brna na Prahu. Práce vyjdou na necelých šedesát milionů korun.

Sjezd z D1 na 112. kilometru ve směru z Brna do Prahy je zavřený od páteční páté hodiny ráno. Auta jedoucí po tahu I/38 od Jihlavy tam do poloviny července mohou najíždět na dálnici směrem na Prahu, i když budou projíždět stavbou. Od poloviny července do října bude na 112. kilometru zavřený sjezd i nájezd na D1 na Prahu.

„Pro všechny směry jsou zajištěné buď náhradní objízdné trasy, anebo jiné dopravní řešení v rámci tohoto dopravního uzlu. Je třeba sledovat navigaci nebo dopravní značení,“ poznamenal mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Ve směru z Prahy na Brno bude exit 112 u Jihlavy sloužit bez omezení.