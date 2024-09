Na D1 u Bohumína je stále voda, úsek k hranici zůstává zavřený

Na dálnici D1 v Bohumíně na Karvinsku po záplavách stále proudí voda a zatím se neví, co je jejím zdrojem. Není proto jasné, kdy bude možné úsek dálnice mezi Ostravou a hranicí s Polskem otevřít. Dálnice je v Ostravě uzavřená od 361. kilometru, tedy mimoúrovňového křížení v Přívoze, voda se na ní drží na 370. kilometru na okraji Bohumína asi šest kilometrů od hranic.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl poznamenal, že pro zprovoznění dálnice D1 na Ostravsku jde o nejdramatičtější a klíčový bod. „Ještě stále bojujeme s následky zatopení v místě, kde Odra vtrhla na dálnici. My jsme ještě dnes v noci tady měli nasazeno maximum techniky, abychom dálnici uvolnili. V tuhle chvíli už dočišťujeme, s tím, že dnes v noci tady pracoval bagr, dva vysokokapacitní nakladače, točilo se tady osm velikých kapacitních náklaďáků, odvezli jsme zhruba patnáct set tun především kameniva, šotoliny a dalšího materiálu, který tady byl přímo na tělese dálnice nanesen v průběhu zatopení řekou Odrou,“ řekl.

Hasiči z dálnice čerpají vodu, která tam ovšem stále přitéká. „I když čerpáme, tak pořád proud je citelný. O zprovoznění dálnice D1 na 370. kilometru rozhodne to, jaký zdroj té vody, která sem ještě proudí, je,“ nastínil Rýdl. Pokud jde podle něj o vodu z povodňového rozlití řeky, vyřeší to čerpání. Kdyby se ale ukázalo, že Odra během záplav pozměnila řečiště a voda jím na dálnici přitéká, tak je to věc, kterou bychom museli výrazněji stavebně řešit,“ upozornil mluvčí.

Až bude veškerá voda z dálnice pryč, pracovnici ŘSD prohlédnou dálniční těleso, a pokud ho prohlásí za technicky způsobilé pro bezpečný provoz, otevřou ji. „Pokud jde o mostní objekty, tak ty máme podle všeho podle těch bleskových prvních diagnostik a průzkumů v pořádku. To znamená, ty by problémem být neměly," uzavřel mluvčí.