Na části metra C je výluka, jezdí náhradní autobusy

Interiér vagonu metra na lince C

Cestující v pražském metru od soboty musí počítat s třídenní výlukou na lince C mezi stanicemi Muzeum a Kačerov. Důvodem je výměna pražců na trati. Naopak díky ukončení rekonstrukce tramvajové trati v ulici Dukelských hrdinů se po více než měsíci vrací tramvaje do úseku Strossmayerovo náměstí – Nádraží Holešovice. V oblasti smyčky Výstaviště budou práce ale ještě pokračovat, tramvaje tam nepojedou až do 25. listopadu.