Most pomůže pozůstalým po obětech požáru. Úřady kontrolují restaurace

Město Most pomůže pozůstalým po obětech požáru v restauraci U Kojota s náklady na poslední rozloučení, pokud o to budou mít zájem. Půjde o finance nad rámec peněz, které přijdou na bankovní účet založený městem, kam dosud dorazilo více než 263 500 korun. Živnostenské a stavební úřady v Ústeckém kraji kontrolují restaurace, kde je předpoklad, že by mohla být mobilní topidla. Večer se od osmnácti hodin také uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie bohoslužba za oběti požáru.