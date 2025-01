S přístřešky i hořáky je nutné dodržovat pravidla, říkají experti po požáru v Mostě

Takový přístřešek využívá řada restaurací. „Je potřeba si uvědomit, že i když je to lehká konstrukce, která má otevřené obvodové stěny a zastřešení, tak i tak jde o objekt, který podléhá stavebnímu řízení, povolení stavby,“ podotkl s tím, že ale tyto přístřešky často vznikají živelně.

„Začne to jako obyčejná terasa, nezastřešená, pak se restaurace zastřeší, pak se opláští, pak se instalují zdroje tepla, plynové zářiče, které byly i v této restauraci. Dost často nejsou vůbec povoleny, neprojdou povolovacím procesem podle stavebního zákona, jehož součástí je samozřejmě i vyjádření hasičského záchranného sboru ke zpracování projektové dokumentace k požárně-bezpečnostnímu řešení,“ uvedl s tím, že pergola je pak černou stavbou a nemusí splňovat základní požadavky požární bezpečnosti.

Předseda sekce Plyn Českého sdružení pro technická zařízení Jiří Buchta rovněž podotkl, že v případě provozu ohřívačů platí závazný návod výrobce. „Ohřívače by měly být v dobře větraném prostoru, protože vyžadují přívod vzduchu pro spalování a současně se tam tvoří zplodiny,“ dodal.

U propanbutanových lahví platí, že pokud jsou v uzavřeném prostoru, mají mít tepelnou pojistku. „Bohužel to v naší legislativě předepsáno není. Takže pak je riziko, když dojde k požáru, láhev uhasit, protože je tam deset litrů propan-butanu, ale v plynné fázi je to 2600 litrů, pokud se tato plynná fáze dostane do prostoru,“ vysvětlil.