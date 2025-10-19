Los Emil se dostal až ke Klatovům


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24
2 minuty
Události: Los Emil se blíží ke Klatovům
Zdroj: ČT24

Ještě minulý týden se los Emil pohyboval na západě Šumavy, teď se dostal až ke Klatovům. Lidé ho zaznamenali i na hlavním silničním tahu ze Železné Rudy. Policie vyzvala řidiče k opatrnosti, srážka s tak velkým zvířetem by byla nebezpečná i pro posádku vozu. Putování zvířete sledují lidé už od chvíle, kdy se poprvé dostalo do Čech. Nakonec losa odchytili zoologové v Rakousku nedaleko dálnice a vypustili na Šumavě. Ani tam už ale podle zoologů nemá kvůli silnicím nebo mostům vhodný prostor pro život.

Izrael znovu zaútočil v Gaze poté, co ráno zahynuli dva jeho vojáci

10:47Aktualizovánopřed 17 mminutami
Většina Fialovy vlády by byla pro opětovné předložení rozpočtu, když se nebude rýsovat nový kabinet

15:34Aktualizovánopřed 19 mminutami
Kolumbijský prezident obvinil USA z vniknutí do pobřežních vod a zabití rybáře

06:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Demonstranti v Praze odmítli Motoristy v čele resortu životního prostředí

14:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Izrael identifikoval těla předaná v sobotu Hamásem, hnutí slibuje vrátit další

07:45Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Za ANO budou v týdnu o vládě vyjednávat Schillerová a Havlíček

před 3 hhodinami
EET a jednotné inkasní místo mohou přinést férovější systém, míní ekonomka a sociolog

před 4 hhodinami
Hřib chce v opozici jednat o rozdělení šéfů sněmovních výborů

před 6 hhodinami

Los Emil se dostal až ke Klatovům

před 13 mminutami

Policie navrhla obžalovat ženu, která loni poškodila desítky aut

Jihočeští kriminalisté navrhli obžalovat ženu, která v Českém Krumlově poškodila nejméně 85 aut. Majitelům vozů v centru města i na sídlištích měla způsobit škodu za půl milionu korun, podle vyšetřovatelů si vybíjela vztek z osobních problémů s přítelem. Svým rozsahem mimořádný případ policisté řešili od podzimu loňského roku. Ženě hrozí až rok vězení.
před 16 mminutami

Demonstranti v Praze odmítli Motoristy v čele resortu životního prostředí

Lidé na Hradčanském náměstí v Praze protestovali proti obsazení ministerstva životního prostředí ve vznikající vládě Motoristy. Podle kritiků by to ohrozilo ochranu přírody. Demonstraci svolalo několik ekologických a občanských iniciativ. Šéf Motoristů a možný kandidát na vedení resortu Petr Macinka obavy ekologů odmítá.
14:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Policisté na dálnicích řeší desítky jízd v protisměru ročně

Tři minuty stačily policistům na to, aby v pondělí zastavili auto jedoucí po dálnici D35 u Přáslavic v protisměru. Pětatřicetiletý řidič dostal pokutu 5,5 tisíce korun a šest trestných bodů. Ročně řeší hlídky desítky takových případů. Minulý rok způsobila auta v protisměru na dálnici osmnáct nehod, jeden člověk zemřel.
před 10 hhodinami

Nové prohlídkové trasy přiblíží Prahu fanouškům Brownova tajemství

Nejen Karlův most a Staronová synagoga, ale nově i Bastion u Božích muk nebo park Folimanka. Prague City Tourism přidá nové trasy a zapojí více průvodců do prohlídek po stopách knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství. Nabídka se na přelomu roku rozšíří o místa mimo historické centrum. ČT to potvrdila mluvčí Prague City Tourism Klára Janderová.
před 11 hhodinami

„Praha je mimořádné město.“ Plácido Domingo zazpíval v Rudolfinu

Španělský operní pěvec Plácido Domingo měl v týdnu koncert v pražském Rudolfinu. Publiku zazpíval mimo jiné výběr nejslavnějších árií. Doprovázel ho symfonický orchestr Českého rozhlasu. Do Česka se Domingo vrací opakovaně, poprvé tu vystoupil v prosinci roku 1990. Koncertem tehdy vyjádřil podporu svobodnému Československu. „Praha je mimořádné město, moc se mi líbí její krásné paláce, harmonické spojení různých stylů, které odráží různé kultury v průběhu staletí. Praha je jedno z mých oblíbených měst na světě. Jezdím sem zpívat a dirigovat a užívám si krásy tohoto města,“ sdělil slavný pěvec v rozhovoru pro ČT.
před 12 hhodinami

Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka je obnoven

Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka, který stál od středečního vykolejení nákladní soupravy, byl v 15:00 obnoven, jezdí se po dvou kolejích. Uvedl to mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádné události Martin Kavka. Původně měl být provoz obnoven už dopoledne, ale práce se protáhly. Omezený nicméně bude provoz až do 28. listopadu, dopravci vydají výlukové jízdní řády.
včeraAktualizovánovčera v 17:11

Policisté při cvičení ve Varnsdorfu omylem vstoupili do špatné školy

Policisté při čtvrtečním taktickém cvičení ve Varnsdorfu na Děčínsku nechtěně vstoupili do špatné budovy školy. Cvičení se mělo konat v budově bývalé základní školy, prvosledová hlídka však omylem vstoupila do přilehlé budovy gymnázia, která nebyla součástí scénáře. Ředitel děčínských policistů se bezprostředně po incidentu vedení školy omluvil. Událost vyhodnotí vnitřní kontrolní orgán.
včera v 17:01
