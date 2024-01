V Liberci funguje nový parkovací dům. Jedno místo vyšlo zhruba na milion korun

Řidiči nově mohou nechat auto v parkovacím domě u krajského úřadu v Liberci, a to za šedesát korun na den. K tomu získají i jízdenku na MHD. Celkem 244 parkovacích míst vyšlo na 246 milionů korun, za stání jednoho auta tak kraj zaplatil asi milion korun. Podle liberecké opozice jde o nejdražší parkování v Čechách, hejtman Martin Půta (SLK) mluví o nezbytné investici. Opozici se zároveň nelíbí, že parkovací dům vyrostl v centru – místo aby stál na okraji města.

Otevřením parkovacího domu skončila první etapa rekultivace prostoru okolí krajského úřadu. Místo aut, která se postupně přesunou do nového parkovacího domu, vzniknou schody, které otevřou přístup k řece. „Vznikne nová zeleň, herní prvky pro děti, občerstvení s veřejnou toaletou a s vodním prvkem,“ nastínil náměstek hejtmana Zbyněk Miklík (Piráti).

V parkovacím domě vzniklo sto míst pro veřejnost v režimu Park + Ride. To znamená, že řidič zaparkuje a dále cestuje autobusem nebo tramvají. Opozice tvrdí, že v tomto režimu fungují parkovací domy na okraji města – a ne v jeho centru. „Kdo má trošku něco v hlavě, si může myslet, že lidé, kteří zaparkují v centru města, si vyzvednou jízdenku a budou cestovat tramvají někam na kraj města. To přece nedává smysl,“ kritizoval zastupitel Jindřich Felcman (Zelení).

„Je to investice, kterou jsme prostě museli udělat, protože okolí krajského úřadu vypadalo tak, jak vypadalo, byl to brownfield. Počet lidí, kteří tady parkují, narostl,“ zdůvodnil Půta.

Kraj aktuálně vybírá stavební firmu, která úpravy provede. V březnu jí chce předat staveniště, hotovo by mělo být do roka. Pak se do práce pustí město. „Budeme budovat nové přemostění chráněnky. A budeme budovat část dnes zanedbaného parčíku,“ popsal náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek (nestr.).

Po dokončení bude možné přejít z jednoho břehu na druhý po dvou nových lávkách. Celá rekultivace dolního centra by měla být hotová v roce 2025.