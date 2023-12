Liberecký propustek z 19. století se změní na podchod. Lidé už nebudou muset přes koleje

Pro Správu železnic jde o atypickou stavbu, řekl při zahájení stavby generální ředitel Jiří Svoboda. „Náhradu propustku za plnohodnotný podchod zažívám ve své éře poprvé,“ uvedl.

Nad propustkem vedou tratě z Liberce do Staré Paky, České Lípy a Jablonce. Provoz zůstane zachovaný, proto stavba potrvá tak dlouho. „Máme to rozdělené zhruba na čtyři etapy, protože vždycky se bude muset někde zesměrovat železniční provoz na koleje, pod kterými se nebude kopat,“ uvedl Svoboda.

Podle kritiků jde o zbytečnou stavbu, ředitel SŽ si to nemyslí. Zdůraznil zejména roli bezpečnosti i kvůli tomu, že řada lidí temný a úzký průchod pod tratí nevyužívá, místo toho chodí přes koleje. „Sám jsem to dnes viděl. Jedná se o velice nebezpečné místo nejenom z pohledu průchodu (propustkem), ale i z toho, že místní občané při vší úctě využívají i přechod přes kolejnice, což je samozřejmě nebezpečné,“ řekl.

Liberecká ostuda, hodnotí propustek hejtman

Propustek bez větší opravy funguje od roku 1859, původně sloužil jen k odvodu vody. „Myslím, že to patří k největším libereckým ostudám, protože tudy chodí lidé do škol z přilehlých sídlišť infrastrukturou, která jednak nebyla postavena pro pěší a která přetrvala více než 160 let v podobě, ve které je," řekl v pátek hejtman kraje Martin Půta (SLK).

Podchod mezi částmi města Horní Růžodol a Rochlice využívají hlavně lidé, kteří míří do Sport parku s arénou, studenti gymnázia a základní školy a místní. Denně jím projde přes pět set lidí, při větší akci ve Sport parku kolem dvanácti set lidí.

V současném stavu ale bezpečně nepůsobí. Není osvětlen, na šířku má jen dva metry, na výšku 1,85 metru a ústí do dvou frekventovaných ulic. „Změní se to na podchod o šířce pěti metrů, výšky dvou metrů,“ řekl náměstek primátora Liberce Jiří Janďourek (SLK). Stavbaři podle něj vybudují také nové schodiště, veřejné osvětlení a další infrastrukturu.

Liberec se bude podle Janďourka na stavbě podílet osmi miliony ze svého rozpočtu, kraj přidá šest milionů, SŽ přes čtyřicet milionů a zbytek pokryjí dotace.

I když navenek to vypadá na jednoduchou stavbu, podle Jiřího Pijáčka z firmy Strabag, která zakázku získala, to tak není. Během přestavby musí být zachován provoz železnice, ale zároveň bude nutné přeložit veškeré inženýrské sítě – elektřinu, plyn i kanalizaci. Modernizaci také komplikují atypické betonové prefabrikáty, ze kterých je propustek postavený. „A tím, že to není běžný výrobek, se musí prefabrikáty vyrobit na míru. To samozřejmě prodlužuje jak dobu výstavby, tak cenu,“ dodal Pijáček.