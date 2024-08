Liberec koupil od soukromého vlastníka zámek v centru města

Liberec bude poprvé za více než čtyři sta let vlastníkem zámku z konce šestnáctého století, který stojí v centru města. Získá ho za 81 milionů korun. Primátor města Jaroslav Zámečník (SLK) podepsal se zástupcem soukromého vlastníka kupní smlouvu. Do majetku města přejde zámek do měsíce, po zaplacení první splátky ve výši čtyřiceti milionů korun.

Prohlídková trasa, koncerty i kanceláře

Stav rozlehlé budovy s dvěma křídly je podle náměstka primátora Jiřího Janďourka (SLK) relativně dobrý. „Přijde mi to, že ten dům je k nastěhování,“ prohlásil. Primátor připomněl, že poslední větší rekonstrukce se dělala před zhruba třiceti lety, kdy si vyžádala kolem tří set milionů korun.

Už na toto léto radnice zpřístupnila část zámku veřejnosti. Každé úterý a sobotu jsou v něm komentované prohlídky, přístupná je věž a na schodech před zámkem vystupují místní umělci. V sobotu bývá navíc koncert v kapli a poslední dva srpnové čtvrtky se budou na zahradě promítat filmy.

Podle Janďourka by chtělo město v zámku v první fázi vybudovat stálou prohlídkovou trasu a na podzim do něj přestěhovat i městskou kancelář architektury, která zároveň začne připravovat projekty na jeho využití a obnovu. Předpokládá, že na to budou potřebovat rok a poté začne rekonstrukce. „To, co je klíčové pro zámek, tak je základní sociální zázemí a bezbariérovost. To je to první, co musíme udělat v rámci projektů,“ dodal. Odhadem na to budou potřeba desítky milionů korun.