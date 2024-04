Kvalita ovzduší se v Brně podle výzkumu zlepšuje, ideální ale není. Nejvíce ho znečišťuje doprava a lokální topení

Přestože se kvalita ovzduší v Brně a Jihomoravském kraji dlouhodobě zlepšuje, k limitům stanoveným Světovou zdravotnickou organizací mají město i kraj ještě daleko. Potvrdili to vědci z Masarykovy univerzity, kteří se věnují měření škodlivin v ovzduší. Podle výsledků výzkumů jsou nejčastějšími zdroji znečištění doprava, lokální topeniště a stavební činnost. Se sběrem dat pomáhaly i děti z několika brněnských základních škol.

Společný výzkum Ekonomicko-správní fakulty a centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity začal před třemi lety a skládal se ze dvou částí. První bylo měření akreditovanými mobilními stanicemi. V určitých lokalitách výzkumníci naměřili vyšší koncentrace některých látek, jako jsou například BTEX (označení skupiny cyklických uhlovodíků), oxid uhelnatý nebo oxidy dusíku. V případě dopravy podle nich působí problémy především zácpy způsobené stále nedostavěným velkým městským okruhem a severojižní dálnicí, které by zlepšily průjezd Brnem a tím i výrazně snížily emise.

Zapojení žáků základních škol

Do druhé části výzkumu se zapojilo sto padesát žáků z dvanácti brněnských základních škol. Vždy jeden týden v zimě a v létě u sebe děti nosily malý přístroj, který snímal, jakému znečištění jsou vystaveny. Výsledky neprokázaly výrazné rozdíly mezi školami, i když děti, které se učí v centru města, jsou na tom hůře. Spoluřešitelka projektu Dominika Tóthová z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity upozornila na to, že nižším koncentracím polétavého prachu jsou spíše vystavovány děti, které vozí rodiče do školy autem. Právě auta ale znečišťují vzduch ostatním.