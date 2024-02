Nové Město na Moravě se chystá na biatlonové mistrovství. Očekává až 200 tisíc návštěvníků

„Je zcela jasné, že minimálně v prvním týdnu nás čeká mokrá varianta. Nebudeme moci využít některé záchytné plochy, které by byly pohodlnější a pro všechny jednodušší. O to víc bude třeba dbát pokynů pořadatelů a policistů,“ uvedl starosta města Michal Šmarda (SOCDEM).

Na tu by se měli spolehnout i návštěvníci biatlonového mistrovství. Kyvadlová doprava bude mít tři linky. Bude jezdit ze Žďáru nad Sázavou a Fryšavy k parkovišti u nemocnice, odkud je to k závodním trasám přes kilometr.

Oproti prvnímu mistrovství světa, které Nové Město hostilo v roce 2013, začne většina závodů až v podvečer. Podle Šmardy je to komfortnější pro místní, kteří se stihnou vrátit z práce, než začne hlavní dopravní nápor.

Sportovní areál prošel rekonstrukcí za půl miliardy korun

Vysočina Arena před šampionátem prošla rozsáhlou rekonstrukcí, kterou hradil stát a kraj. Stála zhruba půl miliardy korun. „Aréna je připravena na moderní závody,“ poznamenal Šmarda. Nové jsou v areálu prostory pro závodníky a servisní týmy, v tribuně E je zázemí včetně ubytování, zcela nové jsou datové rozvody a osvětlení.

Samotné město investovalo například do přístupových tras nebo nákupu rolby. „Není to levná záležitost, ale je to něco, co se celému regionu a České republice vyplatí,“ řekl Šmarda. Od minulého šampionátu podle něj v okolí vznikla řada nových penzionů a dalších ubytovacích kapacit.