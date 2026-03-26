Jihočeský kraj plánuje zpřístupnit veřejnosti unikátní kaolinový důl Orty

Jihočeský kraj plánuje otevřít veřejnosti bývalý kaolinový důl Orty. Unikátní a spletitý systém podzemních chodeb u Českých Budějovic je opuštěný více než sto let. V poslední době ho začala ničit prosakující voda, závaly i vandalové. Kraj proto důlní dílo nejprve zasanoval.
Vstupní portál je hotový už sedm let, hned za ním je ale chodba zasypaná. Do prostoru je možné se dostat jen se zkušeným speleologem. V nejužším místě má vstup na výšku pouhých čtyřicet centimetrů.
Za závalem se otevírá spletitá síť chodeb. Labyrint je rozsáhlejší, než se na první pohled zdá. „Návštěvníci půjdou a postupně se jim budou rozsvěcet boční chodby, aby viděli celý komplex,“ popsal vedoucí oddělení ekologie krajiny Jihočeského kraje Milan Vlášek.
Trasa povede nejpevnější částí dolu
Podlaha, které se v důlním díle říká počva, se podle Vláška srovná do roviny. Opravit se musí i komíny, aby návštěvníkům nedošel vzduch. „To umožní, že v dole bude moci být současně až sto lidí,“ řekl. Výstupová chodba uzavře celý návštěvnický okruh, i tu bude ještě třeba odtěžit.
Naplánovaná turistická trasa by měla vést nejpevnější částí chodeb, kde jsou zachované krásné gotické klenby. Zbytek technické památky zůstane v původním stavu.
Historie dolu sahá do 19. století
Důlní dílo Orty vzniklo v druhé polovině 19. století. Jeho vznik inicioval Josef Hardtmuth, zakladatel firmy Koh-i-noor Hardtmuth, která ve Vídni a později v nedalekých Českých Budějovicích vyráběla kameninové zboží a kamnové kachle. Surovinou byl právě kaolín dobývaný a plavený na Borku v dole Orty. Po technologické stránce jde o jeden z nejzajímavějších dochovaných historických důlních komplexů.
Horníci v dole v druhé polovině 19. století zanechali po sobě na každé stěně i svůj otisk. „Stopy po tom nástroji, to je skutečně ruční práce,“ ukázal speleolog ze Správy jeskyní František Krejča.
Oficiální zpřístupnění dolu plánuje Jihočeský kraj za dva roky. Má zabránit i vstupu vandalů. I po nich zůstala v prostoru řada stop, kterými často nevratně důlní dílo poškodili.