Jihočeský kraj plánuje zpřístupnit veřejnosti unikátní kaolinový důl Orty


Jihočeský kraj plánuje otevřít veřejnosti bývalý kaolinový důl Orty. Unikátní a spletitý systém podzemních chodeb u Českých Budějovic je opuštěný více než sto let. V poslední době ho začala ničit prosakující voda, závaly i vandalové. Kraj proto důlní dílo nejprve zasanoval.

Vstupní portál je hotový už sedm let, hned za ním je ale chodba zasypaná. Do prostoru je možné se dostat jen se zkušeným speleologem. V nejužším místě má vstup na výšku pouhých čtyřicet centimetrů.

Za závalem se otevírá spletitá síť chodeb. Labyrint je rozsáhlejší, než se na první pohled zdá. „Návštěvníci půjdou a postupně se jim budou rozsvěcet boční chodby, aby viděli celý komplex,“ popsal vedoucí oddělení ekologie krajiny Jihočeského kraje Milan Vlášek.

Trasa povede nejpevnější částí dolu

Podlaha, které se v důlním díle říká počva, se podle Vláška srovná do roviny. Opravit se musí i komíny, aby návštěvníkům nedošel vzduch. „To umožní, že v dole bude moci být současně až sto lidí,“ řekl. Výstupová chodba uzavře celý návštěvnický okruh, i tu bude ještě třeba odtěžit.

Naplánovaná turistická trasa by měla vést nejpevnější částí chodeb, kde jsou zachované krásné gotické klenby. Zbytek technické památky zůstane v původním stavu.

Historie dolu sahá do 19. století

Důlní dílo Orty vzniklo v druhé polovině 19. století. Jeho vznik inicioval Josef Hardtmuth, zakladatel firmy Koh-i-noor Hardtmuth, která ve Vídni a později v nedalekých Českých Budějovicích vyráběla kameninové zboží a kamnové kachle. Surovinou byl právě kaolín dobývaný a plavený na Borku v dole Orty. Po technologické stránce jde o jeden z nejzajímavějších dochovaných historických důlních komplexů.

Horníci v dole v druhé polovině 19. století zanechali po sobě na každé stěně i svůj otisk. „Stopy po tom nástroji, to je skutečně ruční práce,“ ukázal speleolog ze Správy jeskyní František Krejča.

Oficiální zpřístupnění dolu plánuje Jihočeský kraj za dva roky. Má zabránit i vstupu vandalů. I po nich zůstala v prostoru řada stop, kterými často nevratně důlní dílo poškodili.

Jihočeský kraj plánuje otevřít veřejnosti bývalý kaolinový důl Orty. Unikátní a spletitý systém podzemních chodeb u Českých Budějovic je opuštěný více než sto let. V poslední době ho začala ničit prosakující voda, závaly i vandalové. Kraj proto důlní dílo nejprve zasanoval.
VideoŽháři zapálili auto obecnímu zastupiteli. Okolnosti popsali Reportéři ČT

V Hluboké nad Vltavou došlo ke scéně připomínající divoká devadesátá léta. Dva muži v noci ve městě zapálili auto tamního zastupitele Martina Vebera (KDU-ČSL). Pouhé dva dny před tím zastupitelstvo na bouřlivém zasedání rozhodovalo o prodeji městských pozemků, který Veber kritizoval. I když město prodej nakonec odsouhlasilo, zájemce o pozemky hned následující den svoji nabídku stáhl. A pár hodin nato Veberovi shořelo auto. Vedení radnice útok odsoudilo, o jeho motivu nechce spekulovat. Veber kritizoval také výstavbu lávky přes Vltavu dokončenou v roce 2022 a výhrady měl i ke stavbě zimního stadionu, která začala minulý měsíc. Policisté mezitím zadrželi dva žháře. Proč auto zapálili, zatím nesdělili. Okolnosti celé události pro Reportéry ČT přiblížili Michael Fiala a Karel Vrána.
17. 3. 2026

Protivínské listy musí zveřejnit upravený text kritika radnice, rozhodl soud

Okresní soud v Písku sice zamítl žalobu opozičního zastupitele Milana Mráze (nez.) kvůli údajné cenzuře v Protivínských listech, zároveň ale rozhodl, že městem vydávaný zpravodaj musí otisknout upravenou verzi kritického článku o protivínských radních, který původně odmítl vydat.
6. 3. 2026

Monogamie se uchytila kvůli soupeření o dědictví, míní čeští vědci

Proč se v některých společnostech prosadilo monogamní manželství, i když většina lidských kultur historicky umožňovala polygynii, tedy vztah muže s více ženami? Nová mezinárodní studie vedená vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity ukazuje, že hlavním důvodem nebyla snaha o omezení násilí nebo zvýšení společenské stability, ale soupeření o dědičný majetek – hlavně o zemědělskou půdu.
26. 2. 2026

Řidiče v Českých Budějovicích čeká jaro plné objížděk a uzavírek

Uzavírky v následujících měsících významně zkomplikují dopravu v Českých Budějovicích. Hned na dvou páteřních silničních tepnách řidiči od dubna až do listopadu neprojedou po uzavřených mostech. K nim se přidají ještě další opravy v centru města i na příjezdech do něj. Kvůli tomu radnice v řadě ulic i křižovatek změní řízení dopravy.
25. 2. 2026Aktualizováno25. 2. 2026

Obleva zvedla hladiny řek na povodňové stupně

Kvůli dešti a tání sněhu platí v pondělí večer na pětadvaceti místech na severu a jihu Čech, na Českomoravské vrchovině a na Moravě první stupeň povodňové aktivity ze tří. Na takzvanou povodňovou bdělost klesla večer řeka Sázava na Vysočině a Svratka v Pardubickém kraji, které odpoledne krátce vystoupaly na druhý stupeň – tedy pohotovost. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
23. 2. 2026Aktualizováno23. 2. 2026

Radní Kozlová upraví rozestavěný dům, opozice stáhla návrh na odvolání

Českobudějovická radní Lucie Kozlová (Naše Česko) slíbila, že u nedokončeného rekreačního domu u rybníka Dehtář odstraní první patro, aby objekt vyhověl námitkám. Opoziční zastupitelé poté stáhli návrh na její odvolání. Stavbu prověřují stavební úřady.
23. 2. 2026

Meteorologové opět rozšířili výstrahu, toky se mohou vzedmout na více místech

Meteorologové rozšířili dřívější varování před vzestupem hladin toků v Česku. Hrozí od nedělního večera hlavně na východě Čech. Mandava ve Varnsdorfu večer překročila první povodňový stupeň a možná stoupne na druhý. Rozvodnit se v noci mají i další toky, ČHMÚ tak znovu rozšířil dřívější výstrahu.
22. 2. 2026Aktualizováno22. 2. 2026
