Jako výhra v loterii. Muzea chystají výstavy vzácných pokladů, zlatého i stříbrného

Rakovnický poklad zájemci mimořádně uvidí v pátek a sobotu na tradiční akci Den s Kelty v muzeu v Novém Strašecí. „Poté bude odpočívat v depozitáři, než pro něj připravíme nové vitríny a nové prostředí,“ nastínila ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník Magdalena Elznicová Mikesková. Expozice má vzniknout do dvou let v prostorách muzea v Rakovníku.

Středověký mincovní poklad z Kutnohorska má být poprvé vystaven příští rok od léta do prosince. „Bude záležet hlavně na postupu konzervačních prací, protože mincí jsou více než dva tisíce a my je budeme potřebovat všechny očistit a preventivně nakonzervovat. Potom budeme usilovat o proměnu stávající expozice, aby tam tento depot mohl být vystaven trvale,“ řekla ředitelka muzea stříbra Lenka Mazačová. Rakovnický poklad podle Elznicové Mikeskové už žádnou péči odborníků nepotřebuje.

První keltskou zlatou minci objevil na Rakovnicku účastník muzejních přednášek Oldřich Štefek, když se šel projít s detektorem kovů do lesa. Nález hned oznámil archeoložce Kateřině Blažkové z muzea. „Volal jsem Katce a řekl jí, ať se posadí. A pak už se to rozjelo,“ zavzpomínal Štefek.

Archeologové místo prozkoumali, zabezpečili a vyzvedli dalších jedenáct mincí. Odborný posudek Národního muzea potvrdil, že jde o soubor unikátních bójských ražeb z konce střední doby laténské. Pro muzeum představuje nález zlatých mincí už druhý významný objev za poslední roky. Jeho spolupracovníci našli v roce 2020 na Rakovnicku zlatý poklad zdobený kameny, který nyní do 26. června muzeum vystavuje.

Nález na poli

Stříbrný poklad z Kutnohorska objevila na poli žena se zájmem o historii, která si přeje zůstat v anonymitě. Odborníci mezi mincemi identifikovali ražby tří přemyslovských panovníků, krále Vratislava II. a knížat Břetislava II. a Bořivoje II. Mince mají za sebou zatím jen omytí a jednoduché čištění. „Rádi bychom je zrentgenovali, abychom viděli jejich hloubkový stav, půjdou určitě na metalurgickou analýzu, abychom viděli, odkud stříbro pochází, odkud se dostalo do Čech a z čeho se mince vyrazily, protože v této době se v Kutné Hoře ještě nerazilo,“ podotkla Mazačová.

Předpokládá se že šlo o žold, který kdosi uložil do země. „Ten objem peněz je tak velký, že musel v oběhu chybět, byla to znatelná díra v rozpočtu. Nebyla to suma dostupná běžnému smrtelníkovi. Za to by se dala pořídit vybavená vesnice nebo poddanské město. Je to tak velký objem peněz, jako když člověk vyhraje miliony ve sportce,“ dodala Mazačová.