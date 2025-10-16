Hasiči stále odstraňují následky vykolejeného vlaku v Kolíně


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Hasiči Správy železnic od rána pokračují v odstraňování následků středečního vykolejení nákladního vlaku v Kolíně, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Podle webu Českých drah potrvá omezení do čtvrtečních dvanácti hodin.

„Po půlnoci hasiči přerušili činnost. Od rána pak práce na likvidaci mimořádné události pokračují. Oba vagony mají utrhané podvozky a bude nutné je pomocí kolejového jeřábu nadzvednout a usadit náhradní podvozky, na kterých bude vagon odtažen na odstavné koleje,“ uvedl Kavka.

Vykolejení vlaku v Kolíně

Dva vozy nákladního vlaku vykolejily ve středu brzy ráno, událost se obešla bez zranění. Jeden z vagonů převážel osobní auta. Příčiny vykolejení zjišťovali inspektoři Drážní inspekce. Předběžnou škodu na vlaku, autech a trati vyčíslili zhruba na dvaačtyřicet milionů korun.

Následky nehody začali hasiči odstraňovat ve středu kolem třinácti hodin, automobily z poškozeného vlaku museli postupně odstraňovat pomocí vyprošťovacího automobilu. Vlaky na koridoru z Prahy do Pardubic jezdí bez omezení, zastavený je provoz na Kutnou Horu a na Velký Osek. Cestující mohou využít náhradní autobusy.

