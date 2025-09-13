Hasiči od sobotních brzkých ranních hodin likvidují požár hospodářského stavení v Kopřivné na Šumpersku. Jde o více budov, které jsou výrazně poškozené. Nikdo nebyl zraněn. Požár přesáhne škodu více než milion korun, uvedli hasiči na síti X.
Hasiči likvidují požár hospodářského stavení na Šumpersku
Požár likviduje několik jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.
„Z hořících prostor jsme do bezpečí dostali několik tlakových láhví. Zásah je prováděn pomocí více hasebních proudů. Zajistili jsme zásobování vodou z čerpacího stanoviště. Provádíme postupné dohašování, rozebírání,“ uvedli hasiči.