Hasiči likvidují požár hospodářského stavení na Šumpersku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Hasiči od sobotních brzkých ranních hodin likvidují požár hospodářského stavení v Kopřivné na Šumpersku. Jde o více budov, které jsou výrazně poškozené. Nikdo nebyl zraněn. Požár přesáhne škodu více než milion korun, uvedli hasiči na síti X.

Požár likviduje několik jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.

„Z hořících prostor jsme do bezpečí dostali několik tlakových láhví. Zásah je prováděn pomocí více hasebních proudů. Zajistili jsme zásobování vodou z čerpacího stanoviště. Provádíme postupné dohašování, rozebírání,“ uvedli hasiči.

Načítání...