Déle než týden nepojedou v Ostravě tramvaje na Hranečník a k Liberty

Kvůli opravě trati nepojedou v Ostravě od 27. května déle než týden tramvaje na terminál Hranečník a k huti Liberty Ostrava. Linky číslo 4, 10 a 12 budou ze zastávky Karolina odkloněny na konečnou Moravská Ostrava, Plynárny. Směrem na Hranečník a konečnou Nová huť jižní brána bude jezdit náhradní autobusová doprava. ČTK to sdělil Dopravní podnik Ostrava (DPO).

Výluka potrvá do 5. června. Bude se týkat také tramvajové linky 14. Za ni budou jezdit náhradní autobusy po výlukové trase přes Vozovnu trolejbusů a Most Miloše Sýkory.

DPO upozornil na to, že v pracovní dny v době od 4:40 do 19:50 bude zastávka Karolina pro náhradní autobusovou dopravu přemístěna na provizorní zastávku přibližně 120 metrů zpět proti směru jízdy, do Jantarové ulice naproti pobočce České spořitelny. Mimo tuto dobu budou autobusy odjíždět z tramvajové zastávky Karolina v ulici 28. října.