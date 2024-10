Česko nominuje Mendelův rukopis do programu Paměť světa UNESCO

Rukopis nazvaný Pokusy s rostlinnými hybridy, který sepsal Gregor Johann Mendel v roce 1865, by mohl být zapsaný do registru, který je součástí programu Paměť světa UNESCO. Dvanáctistránkový svazek, v němž zaznamenal výsledky svých pokusů s hrachem a stanovil zákony dědičnosti, nominuje příští rok na zařazení Národní komitét. Příprava dokumentace trvala pět let, řekl na tiskové konferenci ředitel organizace Společně Jakub Carda.