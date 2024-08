Archeologové zmapovali osud jihlavského pluku, který byl v roce 1915 téměř zničen

„Mohlo by se zdát, že historické události jsou popsány v písemných pramenech, zprávách, ale často ty prameny jsou tendenční podle toho, kdo je psal, komu je psal a koho potřebovat oslovit nebo co potřeboval dokázat. Archeologie tu situaci odkrývá z úplně jiné perspektivy, je to úplně jiná úroveň informací, kterou v písemných pramenech nenajdete,“ vysvětlil smysl badatelské práce Těsnohlídek.

Na místa, kde na přelomu let 1914 a 1915 rakousko-uherská armáda s německými vojáky bránila ruskému postupu do tehdejších Uher a dál na Vídeň, se čeští archeologové dostali na pozvání slovenských kolegů z Klubu vojenské historie Beskydy. Do lokality východně od Bardejova se stovkami kilometrů zákopů se pravidelně vracejí. Ve výzkumu budou pokračovat v dalších letech. Po ukončení výzkumu, jeho vyhodnocení a zpracování by se nálezy, které vyzvedli ze země, měly dostat do některého ze slovenských muzeí.