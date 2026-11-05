Víkend bude slunečný, teploty už ale nepřekročí deset stupňů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Nadcházející víkend bude většinou slunečný. Maximální teploty ale už nepřekročí deset stupňů Celsia a rána budou mrazivá. Na některých místech se mohou vyskytnout mlhy, na západě Čech se pravděpodobně udrží celý den, vyplývá z informací a předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ve čtvrtek časně ráno se teploty většinou pohybovaly od plus dvou do minus tří stupňů Celsia. Nejchladněji bylo na stanici Velké Chvojno v Ústeckém kraji, kde naměřili téměř sedm stupňů pod nulou. „Dnešní den bude slunečný, ráno a dopoledne se budou ojediněle, na jihozápadě místy vyskytovat mlhy, zpočátku i mrznoucí nebo nízká oblačnost,“ sdělili ke čtvrtku meteorologové. Nejvyšší teploty vystoupají na deset stupňů.

V pátek má být také jasno nebo polojasno s ojedinělým ranním výskytem mlh, zpočátku i mrznoucích. „Během odpoledne a večera bude na severu a severovýchodě, později i na jihozápadě nízké oblačnosti přibývat,“ upozornil ČHMÚ. Maxima budou opět kolem deseti stupňů, někde i nepatrně přes tuto hranici.

Počasí v sobotu i v neděli bude v tuzemsku velmi podobné. Meteorologové čekají slunečné dny s mrazivými rány a v Čechách i s nízkou oblačností. Mlhy se vyskytnou hlavně v západní polovině Čech, v noci a ráno budou mrznoucí a mohou se udržet i celý den. Nejnižší noční teploty klesnou v údolích až na minus šest stupňů, maxima přes den vystoupají na deset stupňů. Chladnější by měla být neděle.

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