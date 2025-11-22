Na severovýchodě Moravy bude v noci a v neděli sněžit, varují meteorologové

V noci na neděli a v neděli dopoledne bude na severovýchodě Moravy a Slezska sněžit. Většinou napadne kolem pěti až deseti centimetrů, v Beskydech se očekává až 15 centimetrů sněhu. Ve výstraze o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Výstraha platí od jedné hodiny v noci do 13:00 pro východní část Moravskoslezského kraje. Meteorologové očekávají trvalejší sněžení. „Většinou napadne od poprašku do pěti centimetrů, na severovýchodě pět až deset centimetrů. V Beskydech až 15 centimetrů sněhu. Během nedělního odpoledne bude sněžení ustávat,“ uvedl Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu.
Na horách v Česku zatím leží většinou jen několik centimetrů přírodního sněhu, mnohé lyžařské areály ale už začaly zasněžovat.