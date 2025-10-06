Celý týden by se na území Česka měly objevovat srážky. Na pondělí meteorologové předpovídají až čtrnáct stupňů Celsia, pak budou denní maxima postupně růst až na čtvrtečních osmnáct stupňů. Pod nulu teploty neklesnou ani v noci. Od pátku se mírně ochladí a přeháňky na hřebenech hor budou i sněhové. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Česko čeká podmračený týden s přeháňkami
Nebe bude až do čtvrtka zatažené nebo oblačné, déšť nebo přeháňky budou v pondělí četnější večer na západě a jihozápadě Čech. „Z počátku bude pršet na většině území a během dne se déšť změní v lokální přeháňky,“ popsala meteoroložka ČT Marie Odstrčilová.
V úterý má pršet jen místy a častěji na horách, kde může spadnout i 10 milimetrů srážek, uvedla Odstrčilová s tím, že úterý bude na srážky nejbohatší z celého týdne. Ve středu se budou objevovat slabé lokální přeháňky. Pro čtvrtek meteorologové předpovídají přeháňky nejprve místy a pak už jen ojediněle.
Teplotní maxima se budou zvyšovat přes úterních 16 stupňů Celsia na středečních 17 a čtvrtečních 18 stupňů. Podobně postupně porostou i noční nejnižší teploty od pondělních pěti po čtvrtečních osm stupňů Celsia.
Od pátku může být i polojasno, přeháňky budou v pátek jen ojedinělé na severovýchodě země. O víkendu je meteorologové očekávají hlavně na severu a severovýchodě, na hřebenech hor postupně smíšené nebo sněhové. Teploty by od pátku neměly přesáhnout šestnáct stupňů Celsia, na konci nynějšího a začátku příštího týdne by se mohlo dále ochladit.