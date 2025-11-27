ŽivěPředávají se ceny Křišťálová Lupa 2025, uspěl i web ČT24


27. 11. 2025Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
ŽIVĚ: Přenos předávání cen ankety Křišťálová Lupa 2025
Zdroj: ČT24

Probíhá slavnostní vyhlášení výsledků ankety Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého internetu, která oceňuje nejoblíbenější a nejzajímavější projekty a služby tuzemského internetu za rok 2025. Letos je to jubilejní dvacátý ročník ankety. Zvláštní cenu serveru Lupa.cz za mimořádný přínos českému internetu dostal Ján Simkanič, který stál u počátky ankety Křišťálová Lupa.

Jako první byla vyhlášená kategorie Zpravodajství a publicistika, kde se na první příčce umístil web ČT24. Ten patřil mezi vítěze i během devatenáctého ročníku ankety v roce 2024. Mezi zájmovými weby zvítězil server ČSFD, na druhém místě skončil dTest a jako třetí se umístil server INDIAN.

Nejvyšší ocenění v kategorii Online video dostal projekt Fabulace Jana Špačka. „Zůstanu svůj,“ komentoval své plány pro další tvorbu hlavní postava projektu Jan Špaček, který dříve oznámil, že skončí s dosavadní tvorbou, která se zaměřuje na politiku. Na pomyslné druhé a třetí příčce kategorie Online video se umístily projekty Kluci z Prahy a Stejk.

Podcastem roku se podle ankety Křišťálová Lupa 2025 stal Hype-Cast. Cenu si převzali jeho moderátoři Jakub Molnár a Jakub Steklý, který na internetu působí pod přezdívkou Stejk a který získal oceněné i v kategorii Influencer.

Nejlepší marketingová, obsahová a e-commerce inspirace byl podle ankety nákup vrtulníku Čestmír pro Ukrajinu. Ocenění si převzali Dodo Dobrík a Martin Ondráček, kteří vyhráli již v ze serveru Zbraneproukrajinu.cz převzali cenu

Odborná porota v kategorii Hvězda vybrala Kingdom Come: Deliverence II. Cenu si převzal kreativní ředitel Warhorse studio Dan Vávra.

V anketě Křišťálová Lupa uspěl i web ČT24
Křišťálová lupa 2024

Výběr redakce

Předávají se ceny Křišťálová Lupa 2025, uspěl i web ČT24

ŽivěPředávají se ceny Křišťálová Lupa 2025, uspěl i web ČT24

18:30Aktualizovánopřed 7 mminutami
Ostravský obvod zvažuje zákrok proti aktivistům bránícím demolici na Bedřišce

Ostravský obvod zvažuje zákrok proti aktivistům bránícím demolici na Bedřišce

před 21 mminutami
Poslanci se mimořádně sešli kvůli Babišovu střetu zájmů

ŽivěPoslanci se mimořádně sešli kvůli Babišovu střetu zájmů

18:01Aktualizovánopřed 39 mminutami
Obětí požáru v Hongkongu je už přes osmdesát

Obětí požáru v Hongkongu je už přes osmdesát

10:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na pomoci Ukrajině Česko vydělalo skoro 13 miliard korun, říká končící premiér

Na pomoci Ukrajině Česko vydělalo skoro 13 miliard korun, říká končící premiér

před 1 hhodinou
Jihočeský hejtman Kuba opouští ODS, chce založit nové hnutí

Jihočeský hejtman Kuba opouští ODS, chce založit nové hnutí

před 1 hhodinou
Putin označil americko-ruský plán za možný základ příštích mírových dohod

Putin označil americko-ruský plán za možný základ příštích mírových dohod

15:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

13:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

ŽivěPředávají se ceny Křišťálová Lupa 2025, uspěl i web ČT24

Probíhá slavnostní vyhlášení výsledků ankety Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého internetu, která oceňuje nejoblíbenější a nejzajímavější projekty a služby tuzemského internetu za rok 2025. Letos je to jubilejní dvacátý ročník ankety. Zvláštní cenu serveru Lupa.cz za mimořádný přínos českému internetu dostal Ján Simkanič, který stál u počátky ankety Křišťálová Lupa.
18:30Aktualizovánopřed 7 mminutami

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 27. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 27. listopadu 2025.
před 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat ve čtvrtek 27. listopadu

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 14 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události středy 26. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 26. listopadu 2025.
včera v 18:28

SOUHRN: Zásadní události úterý 25. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 25. listopadu 2025.
25. 11. 2025Aktualizováno25. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události pondělí 24. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 24. listopadu 2025.
24. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události neděle 23. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 23. listopadu 2025.
23. 11. 2025Aktualizováno23. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události soboty 22. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 22. listopadu 2025.
22. 11. 2025
Načítání...