Předávají se ceny Křišťálová Lupa 2025, uspěl i web ČT24

Probíhá slavnostní vyhlášení výsledků ankety Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého internetu, která oceňuje nejoblíbenější a nejzajímavější projekty a služby tuzemského internetu za rok 2025. Letos je to jubilejní dvacátý ročník ankety. Zvláštní cenu serveru Lupa.cz za mimořádný přínos českému internetu dostal Ján Simkanič, který stál u počátky ankety Křišťálová Lupa.
Jako první byla vyhlášená kategorie Zpravodajství a publicistika, kde se na první příčce umístil web ČT24. Ten patřil mezi vítěze i během devatenáctého ročníku ankety v roce 2024. Mezi zájmovými weby zvítězil server ČSFD, na druhém místě skončil dTest a jako třetí se umístil server INDIAN.
Nejvyšší ocenění v kategorii Online video dostal projekt Fabulace Jana Špačka. „Zůstanu svůj,“ komentoval své plány pro další tvorbu hlavní postava projektu Jan Špaček, který dříve oznámil, že skončí s dosavadní tvorbou, která se zaměřuje na politiku. Na pomyslné druhé a třetí příčce kategorie Online video se umístily projekty Kluci z Prahy a Stejk.
Podcastem roku se podle ankety Křišťálová Lupa 2025 stal Hype-Cast. Cenu si převzali jeho moderátoři Jakub Molnár a Jakub Steklý, který na internetu působí pod přezdívkou Stejk a který získal oceněné i v kategorii Influencer.
Nejlepší marketingová, obsahová a e-commerce inspirace byl podle ankety nákup vrtulníku Čestmír pro Ukrajinu. Ocenění si převzali Dodo Dobrík a Martin Ondráček, kteří vyhráli již v ze serveru Zbraneproukrajinu.cz převzali cenu
Odborná porota v kategorii Hvězda vybrala Kingdom Come: Deliverence II. Cenu si převzal kreativní ředitel Warhorse studio Dan Vávra.