SOUHRN: Zásadní události úterý 4. března

Poslanci znovu rozhodují o platové novele, kterou zejména kvůli nastavení soudcovských platů vetoval prezident Petr Pavel. Sněmovnu čeká na úterní schůzi také opětovné schvalování novely energetického zákona, kterou do dolní komory vrátili senátoři. Jednat budou moci poslanci až do noci. Prosadila to koalice kvůli obstrukcím opozice.