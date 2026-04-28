SOUHRN: Zásadní události úterý 28. dubna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 28. dubna 2026.
Spojené arabské emiráty opustí OPEC
Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila v úterý státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní větší flexibilitu reagovat na změny na trhu. Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly. Agentura Reuters uvedla, že pro OPEC je to tvrdá rána.
Američané nemají lepší přátele než Brity, řekl Trump při uvítání Karla III.
Američané nikdy neměli lepší přátele, než jsou Britové, řekl americký prezident Donald Trump při uvítání krále Karla III. v Bílém domě. Zvláštní pouto mezi oběma zeměmi přetrvá i nadále, uvedl prezident. Britský monarcha bude mít později během úterý projev před Kongresem, ve kterém chce zdůraznit význam jednoty s USA a nutnost bránit demokratické hodnoty, a to v době hlubokých rozporů mezi oběma zeměmi ohledně války v Íránu, napsala agentura Reuters.
V kauze pokusu o zapálení synagogy v Brně dostal mladík celkem devět let vězení
V kauze pokusu o zapálení brněnské synagogy z ledna 2024 uložil tamní krajský soud obžalovanému mladíkovi dohromady devět let vězení. Potrestal ho za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky. Další dva roky vězení soud muži následně uložil za podporu propagace terorismu. Maximální možný trest v hlavní věci byl deset let. Obžalovaný se totiž některých činů dopustil jako mladistvý. Mladík se k větší části skutků doznal. Rozhodnutí není pravomocné, obhajoba i státní zástupkyně si ponechaly lhůtu pro možné odvolání.
Orbán nabídl rezignaci z čela Fideszu
Končící maďarský premiér Viktor Orbán nabídl své odstoupení z čela strany Fidesz. Ale až červnový sněm strany rozhodne, zda rezignaci přijme. Novinářům to v úterý podle agentury Reuters řekl jeden z poslanců Orbánovy strany Erik Banki.
Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří
Ukrajina v noci na úterý provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, prohlásil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.
Zelenskyj kritizuje Izrael za přijímání ruských lodí s kradeným ukrajinským obilím
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Rovněž oznámil, že Ukrajina pracuje na sankcích proti těm, kteří obilí ukradené Ukrajině přepravují a mají z takových obchodů zisky. Šéf izraelské diplomacie Gideon Sa’ar obvinění odmítl, Zelenskyj podle něj neposkytl žádné důkazy.
Propojenost severu a jihu je zásadní pro odolnost a bezpečnost Evropy, míní Pavel
Propojenost mezi severem a jihem Evropy je podle českého prezidenta Petra Pavla zásadní nejen pro konkurenceschopnost, ale také pro odolnost a bezpečnost. Řekl to v projevu na summitu iniciativy Trojmoří, která sdružuje třináct evropských států ležících mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem. Evropa, která bude lépe propojená v oblasti dopravy, energetiky i digitalizace, bude podle Pavla schopna lépe reagovat na současné globální výzvy.
Spor o léky na Alzheimerovu nemoc. Studie tvrdí, že nejsou účinné, část vědců nesouhlasí
Evropské úřady na konci loňského roku registrovaly první dva léky proti Alzheimerově chorobě. Jestli je budou členské státy proplácet z veřejného zdravotního pojištění, je na každé zemi. Právě ve fázi tohoto schvalování vyšla významná studie, která léky z této skupiny označila za nedostatečně efektivní.