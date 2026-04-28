Za pokus o zapálení synagogy v Brně dostal mladík sedm let vězení


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Za pokus o zapálení brněnské synagogy z ledna 2024 uložil tamní krajský soud obžalovanému mladíkovi sedm let vězení. Potrestal ho za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky. Další dva roky vězení soud muži následně uložil za podporu propagace terorismu. Maximální možný trest v hlavní věci byl deset let. Obžalovaný se totiž některých činů dopustil jako mladistvý.

Krajský soud kvůli nízkému tehdejšímu věku obžalovaného od začátku jednal za zavřenými dveřmi, jen rozsudek zazněl veřejně. Obžalovaný je ve vazbě, k soudu jej tak zase přivedla eskorta.

Útoku na synagogu se podle státního zastupitelství muž dopustil s dalším nezletilým, který ale není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Podle rozsudku se pokusili zapálit synagogu pomocí improvizovaného zařízení. Případ policisté rozkryli při prověřování skupiny, která na sociálních sítích šířila nenávistný obsah a propagovala teroristické organizace.

Zelenskyj kritizuje Izrael za přijímání ruských lodí s kradeným ukrajinským obilím

Zelenskyj kritizuje Izrael za přijímání ruských lodí s kradeným ukrajinským obilím

před 47 mminutami
Koloseum chystá obranu proti překupníkům se vstupenkami

Koloseum chystá obranu proti překupníkům se vstupenkami

před 2 hhodinami
Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří

Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří

10:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Írán „prorůstá“ Irákem. USA blokují Bagdádu stamiliony z ropy

Írán „prorůstá“ Irákem. USA blokují Bagdádu stamiliony z ropy

před 6 hhodinami
Lidé zaplatili za mobilní domy, nedostali nic. Firmy dluží skoro tři sta milionů

Lidé zaplatili za mobilní domy, nedostali nic. Firmy dluží skoro tři sta milionů

před 7 hhodinami
Hampl varuje před vynětím dálnic či přehrad z deficitu rozpočtu

Hampl varuje před vynětím dálnic či přehrad z deficitu rozpočtu

před 7 hhodinami
Karel III. přijel do Spojených států na státní návštěvu

Karel III. přijel do Spojených států na státní návštěvu

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Střelce z galavečeře s Trumpem obvinili z pokusu o atentát na prezidenta

Střelce z galavečeře s Trumpem obvinili z pokusu o atentát na prezidenta

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Za pokus o zapálení synagogy v Brně dostal mladík sedm let vězení

Za pokus o zapálení brněnské synagogy z ledna 2024 uložil tamní krajský soud obžalovanému mladíkovi sedm let vězení. Potrestal ho za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky. Další dva roky vězení soud muži následně uložil za podporu propagace terorismu. Maximální možný trest v hlavní věci byl deset let. Obžalovaný se totiž některých činů dopustil jako mladistvý.
před 13 mminutami

V příbramské nemocnici a na středočeském krajském úřadě zasahovala policie

Na středočeském krajském úřadě a v příbramské nemocnici v úterý zasahovala policie. Vyžádala si dokumenty. Dozor nad případem vykonává úřad evropského žalobce, řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server Seznam Zprávy. Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) k zásahu uvedla, že příbramská nemocnice je akciovou společností s vlastním vedením, které odpovídá za své hospodaření a postupy.
12:16Aktualizovánopřed 16 mminutami

Fond prověřuje kvůli možnému střetu zájmů dotace pro Agrofert za miliardu

Státní zemědělský intervenční fond prověřuje možný střet zájmů u dotací vyplacených Agrofertu ve výši zhruba jedné miliardy korun, uvedl ředitel fondu Petr Dlouhý. Tvrdí zároveň, že obavy opozice z možného zásahu Evropské komise do jeho řešení jsou neopodstatněné. Zdůvodnil to tím, že stanovisko Komise není právně závazné. Fond po holdingu neplánuje zpětně vymáhat nárokové dotace obdržené v letech, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) poprvé premiérem.
08:36Aktualizovánopřed 17 mminutami

Čeští vědci chtějí odstraňovat léky z vody s pomocí světla. Popsali, jak na to

Tým vědců z Ostravy a Olomouce úspěšně otestoval uhlíkový materiál, který za pomoci světla rozkládá zbytky léčiv ve vodě a snižuje tak jejich rizika pro vodní organismy. Výzkum tak naznačil, jak by se v budoucnosti daly šetrnějším způsobem čistit odpadní vody v tuzemsku.
před 2 hhodinami

VideoTajemný investor a slabí hráči. Reportéři ČT šli po stopách sázkařské mafie

Tuzemský fotbal před měsícem zažil dosud největší razii proti nelegálním sázkám a ovlivňování zápasů. Obvinění si vyslechly více než tři desítky lidí – mezi nimi hráči, funkcionáři i organizátoři. Reportéři ČT teď zmapovali případ klubu Chlumec nad Cidlinou, do kterého předloni vstoupil podezřelý zahraniční investor. Následovaly podivné hotovostní platby, příliv slabých hráčů a „cinknutý“ zápas. Podle expertů případ nese znaky infiltrace sázkařskou skupinou, zjistila reportérka Adéla Paclíková. Spolupráce s údajným zahraničním investorem skončila ani ne po měsíci a klub vše nahlásil fotbalové asociaci.
před 4 hhodinami

VideoVláda chce plnit závazky k NATO, uvedla Murová. Dle Kovářové vůle chybí

Vláda Andreje Babiše chce podle členky sněmovního rozpočtového výboru Jany Murové (ANO) plnit závazky vůči NATO. Zkomplikovala to podle ní změna metodiky počítání výdajů. Murová to uvedla v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou. Místopředsedkyně výboru Věra Kovářová (STAN) míní, že minulý kabinet na rozdíl od současné vlády jasně ukázal dlouhodobou vůli navyšovat obranné výdaje. „My chceme v dlouhodobém horizontu dodržovat spojenecké závazky. (…) Měly by to být skutečně obranné výdaje, ne nemocnice nebo některé dálnice, které s armádou nemají nic společného,“ říká Kovářová. Kromě výdajů na obranu hosté probrali i zadlužování státu, k němuž svůj pohled připojili také ekonomové Jan Švejnar a Aleš Bělohradský.
před 5 hhodinami

VideoStát mění způsob poskytování právní pomoci cizincům. Hrozí, že to vyjde dráž

Stát zaplatí víc peněz za právní pomoc pro cizince, upozorňuje zástupce ombudsmana i některé neziskové organizace. Ministerstvo vnitra nově vypsalo zakázku pro advokátní kanceláře, dosud přitom službu zčásti dotovalo i právě neziskovým organizacím, které mohly čerpat také evropské peníze.
před 6 hhodinami

Hampl varuje před vynětím dálnic či přehrad z deficitu rozpočtu

Česká fiskální pravidla nejsou zbytečně přísná, soudí předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Staví se tak odmítavě proti vládnímu návrhu na rozvolnění, o kterém píší média. Varuje před tím, aby si někdo bral příklad třeba ze zadlužené Francie, která má poprvé v dějinách nižší úvěrový rating než Česká republika. „Uměl si někdo před lety představit, že by to tak dopadlo?“ Dřívější viceguvernér České národní banky (ČNB) byl hostem Interview ČT24 moderovaného Danielem Takáčem.
před 7 hhodinami
