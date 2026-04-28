Za pokus o zapálení synagogy v Brně dostal mladík sedm let vězení

Za pokus o zapálení brněnské synagogy z ledna 2024 uložil tamní krajský soud obžalovanému mladíkovi sedm let vězení. Potrestal ho za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky. Další dva roky vězení soud muži následně uložil za podporu propagace terorismu. Maximální možný trest v hlavní věci byl deset let. Obžalovaný se totiž některých činů dopustil jako mladistvý.
Krajský soud kvůli nízkému tehdejšímu věku obžalovaného od začátku jednal za zavřenými dveřmi, jen rozsudek zazněl veřejně. Obžalovaný je ve vazbě, k soudu jej tak zase přivedla eskorta.
Útoku na synagogu se podle státního zastupitelství muž dopustil s dalším nezletilým, který ale není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Podle rozsudku se pokusili zapálit synagogu pomocí improvizovaného zařízení. Případ policisté rozkryli při prověřování skupiny, která na sociálních sítích šířila nenávistný obsah a propagovala teroristické organizace.