SOUHRN: Zásadní události úterý 21. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 21. října 2025.
ANO, SPD a Motoristé podruhé jednali o programu
Vyjednávači ANO, SPD a Motoristů pokračovali v debatě o programu vlády. Věnovali se zdravotnictví, agendě ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství a sportu. Podobně jako v pondělí nechtěli politici dílčí dohody příliš komentovat. Zopakovali ale, že nenarazili na žádnou překážku. Debata o programu má trvat do konce týdne, kdy strany chtějí po uzavření všech kapitol komentovat programové dohody. První místopředseda ANO Karel Havlíček očekává, že jednání o programu budou i o víkendu.
Hladík: Evropská komise navrhla změny v systému povolenek ETS 2
Evropská komise vyslyšela český požadavek na úpravu systému nových emisních povolenek ETS 2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, informoval na sociální síti X český ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Rozdělovaly se posty ve výborech v nové sněmovně
Zástupci stran vznikající koalice by měli vést deset sněmovních výborů. Hnutí ANO má mít předsedu pěti výborů, hnutí SPD tří a Motoristé dvou výborů, vyplývá z informací, které sdělila předsedkyně klubu ANO Taťána Malá. Opozičním stranám má připadnout řízení osmi výborů, konkrétně volební koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a hnutí STAN. Piráti vyjdou podle představ pravděpodobné budoucí koalice naprázdno.
Atentátník na Fica dostal 21 let
Atentátníkovi, který loni střelbou z pistole vážně zranil slovenského premiéra Roberta Fica (Smer), soud první instance uložil 21 let vězení. Obžalovaného důchodce Juraje C. specializovaný trestní soud uznal vinným z trestného činu teroristického útoku, jak navrhovala prokuratura. Proti rozsudku se lze odvolat k nejvyššímu soudu.
Slovenský parlament schválil rozpočet
Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok, který i po přijetí několika změn proti návrhu předpokládá podle dostupných informací snížení schodku veřejných financí v přepočtu na 4,1 procenta výkonu ekonomiky. Nezávislá rozpočtová rada má cíl vlády za nerealistický, veřejný schodek sama odhadla až na 4,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Mikročip v oku vrátil starým lidem zrak
Tým britských vědců dokázal pomocí implantovaného čipu a umělé inteligence obnovit ztracené schopnosti číst a rozpoznávat lidské tváře několika desítkám pacientů. Zařízení se bude dále testovat.