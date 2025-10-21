Souhrn dne
SOUHRN: Zásadní události úterý 21. října


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 21. října 2025.

ANO, SPD a Motoristé podruhé jednali o programu

Vyjednávači ANO, SPD a Motoristů pokračovali v debatě o programu vlády. Věnovali se zdravotnictví, agendě ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství a sportu. Podobně jako v pondělí nechtěli politici dílčí dohody příliš komentovat. Zopakovali ale, že nenarazili na žádnou překážku. Debata o programu má trvat do konce týdne, kdy strany chtějí po uzavření všech kapitol komentovat programové dohody. První místopředseda ANO Karel Havlíček očekává, že jednání o programu budou i o víkendu.

Zdravotnictví je absolutní priorita, zaznělo po jednání o programu vlády
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová a bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO)


Hladík: Evropská komise navrhla změny v systému povolenek ETS 2

Evropská komise vyslyšela český požadavek na úpravu systému nových emisních povolenek ETS 2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, informoval na sociální síti X český ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Evropská komise navrhla změny v systému povolenek ETS 2, uvedl Hladík
Ilustrační foto


Rozdělovaly se posty ve výborech v nové sněmovně

Zástupci stran vznikající koalice by měli vést deset sněmovních výborů. Hnutí ANO má mít předsedu pěti výborů, hnutí SPD tří a Motoristé dvou výborů, vyplývá z informací, které sdělila předsedkyně klubu ANO Taťána Malá. Opozičním stranám má připadnout řízení osmi výborů, konkrétně volební koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a hnutí STAN. Piráti vyjdou podle představ pravděpodobné budoucí koalice naprázdno.

Zástupci vznikající koalice si rozdělí vedení deseti sněmovních výborů
Poslanecká sněmovna


Atentátník na Fica dostal 21 let

Atentátníkovi, který loni střelbou z pistole vážně zranil slovenského premiéra Roberta Fica (Smer), soud první instance uložil 21 let vězení. Obžalovaného důchodce Juraje C. specializovaný trestní soud uznal vinným z trestného činu teroristického útoku, jak navrhovala prokuratura. Proti rozsudku se lze odvolat k nejvyššímu soudu.

Atentátník na Fica dostal 21 let
Robert Fico (Smer)


Slovenský parlament schválil rozpočet

Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok, který i po přijetí několika změn proti návrhu předpokládá podle dostupných informací snížení schodku veřejných financí v přepočtu na 4,1 procenta výkonu ekonomiky. Nezávislá rozpočtová rada má cíl vlády za nerealistický, veřejný schodek sama odhadla až na 4,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Slovenský parlament schválil kritizovaný rozpočet na příští rok
Zleva slovenský ministr školství Tomáš Drucker (Hlas-SD) a ministr financí Ladislav Kamenický (Smer-SD)


Mikročip v oku vrátil starým lidem zrak

Tým britských vědců dokázal pomocí implantovaného čipu a umělé inteligence obnovit ztracené schopnosti číst a rozpoznávat lidské tváře několika desítkám pacientů. Zařízení se bude dále testovat.

Jako zázrak: mikročip v oku vrátil starým lidem zrak
Ilustrační foto

Zdravotnictví je absolutní priorita, zaznělo po jednání o programu vlády

Zdravotnictví je absolutní priorita, zaznělo po jednání o programu vlády

08:47Aktualizovánopřed 14 mminutami
Evropská komise navrhla změny v systému povolenek ETS 2, uvedl Hladík

Evropská komise navrhla změny v systému povolenek ETS 2, uvedl Hladík

17:20Aktualizovánopřed 31 mminutami
Na D2 se otevřela zvětšená odpočívka Zeleňák. Parkovišť pro kamiony je stále málo

Na D2 se otevřela zvětšená odpočívka Zeleňák. Parkovišť pro kamiony je stále málo

před 1 hhodinou
Zástupci vznikající koalice si rozdělí vedení deseti sněmovních výborů

Zástupci vznikající koalice si rozdělí vedení deseti sněmovních výborů

10:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Řecku se zajídá večeře v Britském muzeu, sochy z Parthenónu chce zpět

Řecku se zajídá večeře v Britském muzeu, sochy z Parthenónu chce zpět

před 1 hhodinou
Největšími znečišťovateli jsou Spolana a elektrárna Počerady

Největšími znečišťovateli jsou Spolana a elektrárna Počerady

14:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Evropa je závislá na Číně, Čína na Myanmaru. Situace s vzácnými zeminami se komplikuje

Evropa je závislá na Číně, Čína na Myanmaru. Situace s vzácnými zeminami se komplikuje

před 2 hhodinami
Kancelář ombudsmana odhalila tělesné trestání dětí v několika ústavech

Kancelář ombudsmana odhalila tělesné trestání dětí v několika ústavech

před 3 hhodinami

