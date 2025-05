SOUHRN: Zásadní události středy 7. května

Ve Vatikánu začala volba nového papeže, který v čele katolické církve nahradí zesnulého Františka. Neočekává se, že by jméno Františkova nástupce vzešlo z prvního kola volby. Výběr může trvat i několik dní. Úspěšnou volbu bude signalizovat stoupající bílý dým.

Svět volá po uklidnění napětí mezi Indií a Pákistánem, které se vystupňovalo vzájemným bombardováním příhraničních oblastí. Londýn a Peking se chtějí zapojit do snah o diplomatické snížení napětí. K podniknutí kroků k uklidnění situace vyzvala strany konfliktu také Evropská unie, Německo či Turecko. Americký prezident Donald Trump označil eskalaci konfliktu za „ostudnou“.

Minimálně čtyřicet lidí se zranilo – většinou lehce – kolem středečního poledne při výbuchu a následném požáru v panelovém domě v ostravské části Dubina. Původní informace hovořily o desítce zraněných. Na místě plameny likvidovalo pět jednotek hasičů, s policisty evakuovali obyvatele domu. Zatím není jasné, co bylo příčinou incidentu, podle předběžných informací za ním mohla být elektrokoloběžka. Událost se stala v sedmém podlaží. Škoda je kolem tří milionů korun.





Korejský ministr průmyslu, obchodu a energetiky An Tuk-kun věří, že Česko a Korea mohou překonat překážky, které vyvstaly při schvalování tendru na dostavbu dukovanské jaderné elektrárny. Řekl to při slavnostním podpisu smluv o budoucí spolupráci českých a korejských firem. An Tuk-kun o dostavbě elektrárny poté jednal i premiérem Petrem Fialou (ODS). Podle předsedy vlády byla korejská KHNP v tendru jasně nejlepší a francouzský konkurent EDF se s výsledkem nedokázal smířit.