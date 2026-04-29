SOUHRN: Zásadní události středy 29. dubna

Projděte si zásadní zprávy středy 29. dubna 2026.
Soud opět poslal Cimického za sexuální útoky a vydírání na pět let do vězení
Za případy sexuálního útoku a pětatřicet případů vydírání uložil ve středu Obvodní soud pro Prahu 8 psychiatru Janu Cimickému pětiletý trest vězení. Na deset let mu také zakázal výkon lékařské praxe. Opět ho uznal vinným ve všech bodech obžaloby, podle které se muž činů dopustil převážně vůči pacientkám. Cimický musí poškozeným rovněž zaplatit náhradu nemajetkové újmy, ženy dohromady požadují zhruba šest milionů korun. Psychiatr ke středečnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Jeho advokát Miroslav Kučerka podal na místě odvolání.
Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému ETS 2
Evropský parlament schválil své stanovisko k návrhu Evropské komise na změnu rezervy tržní stability v novém systému obchodování s emisemi pro silniční dopravu, budovy a další odvětví EU ETS 2, která má vstoupit v platnost v roce 2028. Návrh EP v případě nárůstu cen umožňuje uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability o měsíc dříve oproti návrhu EK a předpokládá zastropování ceny za tunu CO2.
Ukrajina oznámila, že drony zasáhla sankcionovaný tanker
Ukrajinská armáda uvedla, že v Černém moři asi 210 kilometrů jihovýchodně od ruského přístavního města Tuapse zasáhla drony sankcionovaný tanker pod kamerunskou vlajkou, který Rusko využívalo k vývozu ropných produktů. Ukrajinská tajná služba SBU ve stejný den uvedla, že zasáhla přečerpávací stanici v ruském Permu, která je od hranic Ukrajiny vzdálená 1500 kilometrů.
Prezidentem Hospodářské komory byl opět zvolen Zdeněk Zajíček
Podnikatelé zvolili ve středu na celostátním sněmu v Praze za prezidenta Hospodářské komory ČR na další tři roky opět Zdeňka Zajíčka, který byl jediným kandidátem. Podle informací ČTK získal 187 hlasů ze 200. Zajíček vede komoru od roku 2023, kdy vystřídal ve funkci Vladimíra Dlouhého. Hospodářská komora sdružuje živnostníky, malé, střední i strategicky důležité velké podniky a zhruba 140 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů.
Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu
Evropská komise se rozhodla zažalovat Česko a Maďarsko kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Záležitostí by se měl nyní zabývat Soudní dvůr Evropské unie. České ministerstvo spravedlnosti zdůraznilo, že věc se netýká pozdního zavedení právního předpisu EU do českého práva, ale právního sporu ohledně správnosti provedení některých ustanovení. Dodalo, že už zahájilo legislativní práce ke splnění zbylých požadavků.
Z obchodního centra ve Zlíně evakuovali kvůli neznámé látce přes sto lidí
V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14. hodiny asi 150 lidí, uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik osob ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Meta dostatečně nechrání děti na sítích, předběžně shledala Evropská komise
Evropská komise předběžně shledala, že sítě Instagram a Facebook od americké technologické společnosti Meta Platforms porušují unijní nařízení o digitálních službách (DSA). Podle EK nedokázaly řádně identifikovat, posoudit a zmírnit rizika spojená s přístupem nezletilých osob mladších 13 let k těmto službám. Firmě hrozí vysoká pokuta. Komise také ve středu vyzvala státy EU k rychlému zavedení aplikace pro ověřování věku.
Štíři mají klepeta vyztužená železem. Jako by je vyrobil špičkový kovář, říká studie
Organismy na Zemi umí využívat zdroje ze svého okolí, včetně prvků, jako je železo, mangan nebo zinek. Konkrétně štíři si z nich staví své zbraně. Vědci teď poprvé detailně popsali, jak to tito tvorové dělají.