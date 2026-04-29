Z obchodního centra ve Zlíně evakuovali kvůli neznámé látce přes sto lidí


29. 4. 2026Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČTK

V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14. hodiny asi 150 lidí, uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik osob ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Mluvčí krajské záchranné služby Barbora Truksová Zuchová informovala, že záchranáři měli na místě události v péči pět lidí. „Tři jsme vyšetřili a ponechali na místě, nebyl nutný jejich transport do nemocnice. Dvě osoby jsme po základním vyšetření odvezli do nemocnice k dalšímu dovyšetření. Všichni lidé měli obdobné potíže. Šlo o látku, která u nich vyvolávala kašel a podráždění dýchacích cest,“ řekla Truksová Zuchová.

Obchodní centrum s prodejnou Albert se nachází poblíž křižovatky třídy Tomáše Bati a Přímé ulice. Jaká látka v centru unikla, zatím není jasné. „Velitel zásahu si na místo vyžádal specializovanou jednotku, a to kolegy z laboratoře z Frenštátu pod Radhoštěm. Probíhá intenzivní zjišťování, o jakou látku se jedná a zda hrozí další riziko,“ uvedla Javoříková.

Hasiči aktuálně evidují šest lidí, kteří se neznámé látky nadýchali a byli předáni do péče zdravotnické záchranné služby. „Dalším dvěma osobám se udělalo nevolno až po návratu domů a byly nuceny vyhledat lékařské ošetření,“ doplnila Javoříková.

Hasiči vyzvali všechny lidi, kteří se ve středu okolo 14. hodiny nacházeli v nákupním centru a pociťují jakékoli zdravotní obtíže, aby situaci nepodceňovali a neprodleně vyhledali lékařskou pomoc. Podle záchranářů by se měli obrátit na lékaře, případně kontaktovat tísňovou linku 155, lidé, u nichž se objeví například podráždění očí, dýchacích cest, kašel, dušnost, nevolnost, bolest hlavy nebo jiné neobvyklé příznaky.

K centru vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému. „Bližší okolnosti jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedli na síti X policisté. Podle Jaroše zůstávají ulice v okolí centra průjezdné. Odpoledne se tam však tvořily kolony.

Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému ETS 2

Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému ETS 2

13:56Aktualizovánopřed 38 mminutami
Česko zasáhlo sucho, situace se jen tak nezlepší. Na Slovensku je ještě hůř

Česko zasáhlo sucho, situace se jen tak nezlepší. Na Slovensku je ještě hůř

před 38 mminutami
Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

12:54Aktualizovánopřed 59 mminutami
Paměť pod palbou. Ruská armáda ničí ukrajinské kulturní dědictví

Paměť pod palbou. Ruská armáda ničí ukrajinské kulturní dědictví

před 1 hhodinou
Prezidentem Hospodářské komory byl opět zvolen Zdeněk Zajíček

Prezidentem Hospodářské komory byl opět zvolen Zdeněk Zajíček

10:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Člun s keporkakem zvaným Timmy dorazil do Dánska

Člun s keporkakem zvaným Timmy dorazil do Dánska

14:29Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

11:43Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ukrajina oznámila, že drony zasáhla sankcionovaný tanker

Ukrajina oznámila, že drony zasáhla sankcionovaný tanker

12:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

Evropská komise se rozhodla zažalovat Česko a Maďarsko kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Záležitostí by se měl nyní zabývat Soudní dvůr Evropské unie. České ministerstvo spravedlnosti zdůraznilo, že věc se netýká pozdního zavedení právního předpisu EU do českého práva, ale právního sporu ohledně správnosti provedení některých ustanovení. Dodalo, že už zahájilo legislativní práce ke splnění zbylých požadavků.
12:54

Prezidentem Hospodářské komory byl opět zvolen Zdeněk Zajíček

Podnikatelé zvolili ve středu na celostátním sněmu v Praze za prezidenta Hospodářské komory ČR na další tři roky opět Zdeňka Zajíčka, který byl jediným kandidátem. Podle informací ČTK získal 187 hlasů ze 200. Zajíček vede komoru od roku 2023, kdy vystřídal ve funkci Vladimíra Dlouhého. Hospodářská komora sdružuje živnostníky, malé, střední i strategicky důležité velké podniky a zhruba 140 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů.
10:09

Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy z Kazachstánu, řekl v Astaně premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Připomněl také, že tato středoasijská země je největším producentem uranu na světě a má bohatá naleziště i dalších surovin. Česko by s Kazachstánem mohlo spolupracovat například v oblasti vědy a výzkumu jádra či v dalších strategických otázkách. Babiš uvedl, že v Kazachstánu propagoval i české zbrojařské firmy.
11:43

Soud opět poslal Cimického za sexuální útoky a vydírání na pět let do vězení

Za případy sexuálního útoku a pětatřicet případů vydírání uložil ve středu Obvodní soud pro Prahu 8 psychiatru Janu Cimickému pětiletý trest vězení. Na deset let mu také zakázal výkon lékařské praxe. Opět ho uznal vinným ve všech bodech obžaloby, podle které se muž činů dopustil převážně vůči pacientkám. Cimický musí poškozeným rovněž zaplatit náhradu nemajetkové újmy, ženy dohromady požadují zhruba šest milionů korun. Psychiatr ke středečnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Jeho advokát Miroslav Kučerka podal na místě odvolání.
11:55

Česko musí zlepšit prevenci korupce u poslanců a soudců, uvádí skupina Rady Evropy

Česko sice plní některá doporučení týkající se předcházení korupce u zákonodárců, soudců a státních zástupců, některé navržené úpravy ale stále neprovedlo. Uvádí to ve středu zveřejněná hodnotící zpráva protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO). Vyjádření český úřadů zatím není známé.
10:35

ŘSD zahájilo stavbu D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo ve středu stavbu úseku dálnice D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku. Dálnice o délce 16,3 kilometru by měla být hotová v březnu 2029. Stát za ni zaplatí 4,3 miliardy korun bez DPH. Dopravu dálnice odvede především z Ostroměře, která má asi třináct set obyvatel, a dále z obcí Bílsko, Konecchlumí a Podhorní Újezd.
před 3 hhodinami

O zahraniční politice debatovali v Událostech, komentářích Lipavský a Petříček

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) jednal se svým kazachstánským protějškem o nových dodávkách ropy do Česka. V pondělí premiér Andrej Babiš (ANO) jednal v Ázerbájdžánu o importu plynu. Šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) návštěvu okomentoval na síti X slovy, že česká zahraniční politika má „jasné směřování“. O tématu diskutovali v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou bývalí ministři zahraničí Jan Lipavský (za ODS) a Tomáš Petříček.
před 6 hhodinami
