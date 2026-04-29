Z obchodního centra ve Zlíně evakuovali kvůli neznámé látce přes sto lidí

V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14. hodiny asi 150 lidí, uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik osob ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Mluvčí krajské záchranné služby Barbora Truksová Zuchová informovala, že záchranáři měli na místě události v péči pět lidí. „Tři jsme vyšetřili a ponechali na místě, nebyl nutný jejich transport do nemocnice. Dvě osoby jsme po základním vyšetření odvezli do nemocnice k dalšímu dovyšetření. Všichni lidé měli obdobné potíže. Šlo o látku, která u nich vyvolávala kašel a podráždění dýchacích cest,“ řekla Truksová Zuchová.
Obchodní centrum s prodejnou Albert se nachází poblíž křižovatky třídy Tomáše Bati a Přímé ulice. Jaká látka v centru unikla, zatím není jasné. „Velitel zásahu si na místo vyžádal specializovanou jednotku, a to kolegy z laboratoře z Frenštátu pod Radhoštěm. Probíhá intenzivní zjišťování, o jakou látku se jedná a zda hrozí další riziko,“ uvedla Javoříková.
Hasiči aktuálně evidují šest lidí, kteří se neznámé látky nadýchali a byli předáni do péče zdravotnické záchranné služby. „Dalším dvěma osobám se udělalo nevolno až po návratu domů a byly nuceny vyhledat lékařské ošetření,“ doplnila Javoříková.
Hasiči vyzvali všechny lidi, kteří se ve středu okolo 14. hodiny nacházeli v nákupním centru a pociťují jakékoli zdravotní obtíže, aby situaci nepodceňovali a neprodleně vyhledali lékařskou pomoc. Podle záchranářů by se měli obrátit na lékaře, případně kontaktovat tísňovou linku 155, lidé, u nichž se objeví například podráždění očí, dýchacích cest, kašel, dušnost, nevolnost, bolest hlavy nebo jiné neobvyklé příznaky.
K centru vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému. „Bližší okolnosti jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedli na síti X policisté. Podle Jaroše zůstávají ulice v okolí centra průjezdné. Odpoledne se tam však tvořily kolony.