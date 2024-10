SOUHRN: Zásadní události středy 2. října

Izrael v několika dnech zahájí odvetu za íránský útok, napsal ve středu s odvoláním na izraelské představitele server Axios. Izraelská armáda (IDF) uvedla, že zapojí obrněné jednotky a pěchotu do operace proti teroristickému hnutí Hizballáh na jihu Libanonu. IDF vyzvala k evakuaci vesnic v oblasti a v noci na středu podnikla nové údery v okolí Bejrútu na teroristické cíle, napsala agentura Reuters. Izraelská diplomacie zároveň ve středu zakázala generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi vstup do země, jelikož podle ní jednoznačně neodsoudil úterní masivní raketový útok Íránu na Izrael.

Sněmovna pokračuje v projednávání reformy důchodů. Při její obhajobě ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) prohlásil, že součástí reformy bude poslanecká úprava, která zaručí horní hranici pro odchod do důchodu na 67 let věku. Zákonodárci se mají zabývat také úpravou televizních a rozhlasových poplatků. ANO a SPD mají k oběma návrhům výhrady. Kriticky se ke změnám staví také Piráti, kteří z kabinetu odešli.

V jediné televizní debatě kandidátů na amerického viceprezidenta se republikánský senátor JD Vance a demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz dohadovali o migraci či diplomatických schopnostech exprezidenta Donalda Trumpa, který znovu kandiduje do Bílého domu. Oba vedli překvapivě poklidnou diskusi, ve které projevovali vzájemné pochopení. Střetli se však v otázce zachování demokracie v USA a s tím souvisejícího útoku na Kapitol z 6. ledna 2021.





Po kůrovcové kalamitě, která v minulých letech masivně zasáhla v Česku smrkové lesy, hrozí teď nebezpečí borovicím. Vyplývá to z mezinárodní studie uveřejněné ve vědeckém časopise Forest Ecosystems. Podle ní se kvůli klimatickým změnám a obchodu se dřevem může ve střední Evropě objevit do roku 2040 nový invazní druh parazita – háďátko borové. To v současnosti ničí borové lesy v Portugalsku a Španělsku. Podle ministerstva zemědělství se dřevo z dovozu sleduje už teď.