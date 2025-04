SOUHRN: Zásadní události pondělí 7. dubna

Slovensko od úterý kvůli nákaze slintavky a kulhavky obnoví kontroly na hranicích s Maďarskem a Rakouskem, rozhodla vláda. Potrvají do 7. května. Podle ministra zemědělství Richarda Takáče (Smer) země zároveň do jmenovaných států uzavře sedmnáct malých hraničních přechodů. Slovenská policie informovala, že nově už nebude možné do Česka přepravovat zvířata a další určené zboží přes hraniční přechod Makov – Bílá-Bumbálka.