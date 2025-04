SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 10. dubna

Akciové burzy v Evropě a východní Asii posílily poté, co americký prezident Donald Trump na devadesát dní snížil cla většině zemí na deset procent. Zisky si připsaly panevropský index STOXX Europe 600, hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 i čínské a jihokorejské akciové indexy. Americké trhy zahájily obchodování propadem.

Americké akcie opět odstartovaly do záporných hodnot

Spojené státy a Rusko si v Abú Dhabí vyměnily dva vězně. Informoval o tom list The Wall Street Journal (WSJ) s tím, že je to další známka budování vzájemné důvěry v době, kdy obě jaderné mocnosti jednají o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války, kterou Moskva zahájila svou plošnou invazí před více než třemi lety.





Pracovní trh v České republice projde v dalších letech zásadními změnami; hlavní vliv bude mít stále větší využívání takzvané generativní umělé inteligence (AI). Česká populace ale bude stárnout tak rychle, že k péči o seniory bude zapotřebí stále nových pracovních míst. A to by mělo dopady AI minimálně kompenzovat. Ukázala to aktualizovaná studie poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG) a středoevropské pobočky Aspen Institute pro ministerstvo práce.