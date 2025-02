SOUHRN: Zásadní události soboty 8. února

V Pásmu Gazy došlo k předání dalších tří rukojmí, která drželo od předloňského října v zajetí palestinské teroristické hnutí Hamás. To dopoledne předalo rukojmí představitelům Červeného kříže, kteří trojici mužů automobily převezli do koridoru Necarim, jenž je pod kontrolou izraelské armády. Ta potvrdila, že rukojmí převzala. Podle serveru The Times of Israel (ToI) nepotřebují urgentní lékařskou péči. Jejich fyzický stav přesto vyvolal kritiku. Izraelské úřady již potvrdily propuštění 183 palestinských vězňů výměnou za rukojmí.