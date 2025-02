V modelu Kantaru výrazně sílí Motoristé. Vedoucí ANO a druhé SPOLU lehce oslabily

Hnutí ANO v lednovém volebním modelu agentury Kantar CZ oslabilo, stejně tak se menší přízni voličů těší koalice SPOLU, která skončila druhá. Třetí místo podle modelu náleží hnutí STAN. Významně si polepšili Motoristé sobě, kteří by se se ziskem 7,5 procenta hlasů dostali nyní do Poslanecké sněmovny. Pětiprocentní hranici ke vstupu do sněmovny překonali také Piráti a SPD. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.

Do sněmovny by tak proniklo šest politických subjektů. První ANO by získalo 33,5 procenta, což je od posledního průzkumu v listopadu o 3,5 bodu méně. Koalice SPOLU by v lednu získala o dva body méně, tedy 19 procent. Hnutí STAN se drží na třetím místě s výsledkem 12,5 procenta, srovnatelným s listopadovým měřením.

Motoristé sobě a Piráti by získali shodně 7,5 procenta. Pro Motoristy jde od listopadu o posílení o pět procentních bodů, pro Piráty o půl bodu. Jako poslední by se do Poslanecké sněmovny probojovalo hnutí SPD, které by v lednu získalo 6,5 procenta, o půl procentního bodu méně než podle listopadového modelu. Další subjekty by se podle lednového modelu do sněmovny nedostaly.

„Data ukazují, že Motoristé nabírají do velké míry jak voliče ANO, tak ODS a část jejich elektorátu tvoří také dřívější nevoliči. Pro mnoho lidí se jedná o novou politickou sílu na české scéně a jednoznačným důvodem pro jejich volbu je hlavní osobnost této strany Filip Turek a jeho vystupování, názory na evropská témata, ke kterým vystupuje kriticky,“ uvádí autoři výzkumu.

Samostatně

Za situace, že by všechny strany a hnutí kandidovaly samostatně, by hranici pěti procent nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny překročilo podle listopadového modelu také šest politických subjektů.

První místo by zaujalo hnutí ANO s 33,5 procenty, tedy o 3,5 bodu méně, než by dosáhlo v listopadu. Druhá ODS by získala 13 procent, což je o dva body méně oproti listopadu. Třetí místo by s 12,5 procenta obhájilo hnutí STAN, které by si naopak o jeden bod polepšilo.