SOUHRN: Zásadní události soboty 31. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 31. ledna 2026.
Rozsáhlý výpadek připravil značnou část Ukrajiny o elektřinu
Na Ukrajině došlo v sobotu dopoledne k masivnímu výpadku elektrické sítě, kvůli systémovému selhání byly přerušeny dodávky ve významné části země. V Kyjevě se ocitli obyvatelé bez elektřiny, tepla i vody, výpadek zasáhl také Charkov a řadu dalších oblastí. Během sobotního odpoledne začali energetici dodávky obnovovat. Problémy mělo i sousední Moldavsko.
Ficův poradce rezignoval kvůli Epsteinovým spisům
Poradce slovenského premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák končí ve funkci. Robert Fico (Smer) už oznámil, že jeho rezignaci přijme, napsal slovenský Denník N. Stalo se tak několik hodin poté, co slovenská média informovala, že Lajčákovo jméno se znovu objevilo v dokumentech souvisejících s americkým finančníkem a odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.
Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle nemocnic tři desítky lidí
Při izraelských úderech v Pásmu Gazy zemřelo v sobotu nejméně třicet Palestinců. Uvedly to agentura AP s odkazem na prohlášení nemocnic v oblasti. Podle agentury se jedná o jeden z nejvyšších počtů mrtvých od říjnového vyhlášení příměří. Izraelská armáda údery potvrdila, jsou podle ní reakcí na páteční porušení příměří.
Přemnožení sloni v Thajsku dostávají antikoncepci. Ekosystém země je neuživí
Thajsko poprvé použilo antikoncepční vakcínu pro volně žijící slony, píše agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Asijská země totiž chce mít rychle rostoucí populaci těchto velkých chobotnatců pod kontrolou.