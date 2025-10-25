SOUHRN: Zásadní události soboty 25. října


před 1 hhodinou

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 25. října 2025.

„V zásadě jsme hotovi,“ sdělil Havlíček k jednání o programu nové vlády

Místopředseda ANO Karel Havlíček sdělil, že na úrovni vyjednávacích týmů se subjekty vznikající vlády ohledně programu dohodly. U všech stran ale ještě dojde k debatě na úrovni vedení, což může přinést dílčí změny. „V zásadě jsme ale hotovi,“ uvedl pro ČT. Předseda hnutí Andrej Babiš vše představí prezidentovi Petru Pavlovi v pondělí, dodal Havlíček. V sobotu ANO, SPD a Motoristé jednali on-line o vědě a digitalizaci.

Karel Havlíček (ANO)


K vítězství v irských prezidentských volbách míří kritička EU

Obyvatelé Irska v pátečních volbách vybrali novou hlavu státu. Volili mezi levicovou poslankyní Catherine Connollyovou, která kandidovala jako nezávislá, a vládní kandidátkou a bývalou ministryní sociálních věcí Heather Humphreysovou. Podle předběžných informací zvítězila první jmenovaná. Členové vládní koalice už uznali porážku, napsala agentura Reuters. Finální výsledky volební komise oznámí v sobotu večer.

Hlasovací lístek pro irské prezidentské volby


Počet obětí po nočním ruském útoku na Ukrajinu vzrostl na čtyři

Moskva v noci na sobotu vyslala na Ukrajinu rakety a drony a zabila nejméně čtyři lidi. Dvě oběti jsou po útocích na Kyjev a další dva lidé přišli o život při úderech v Dněpropetrovské oblasti, píší agentury s odvoláním na místní úřady. Ukrajinské letectvo oznámilo, že sestřelilo čtyři z devíti raket a padesát z šedesáti dvou dronů vyslaných Ruskem. Agentura Reuters uvedla, že úder Ukrajiny poškodil přehradu v ruské Bělgorodské oblasti. Kyjev se k útoku zatím nevyjádřil.

Následky ruského nočního útoku na Kyjev


Nejlepší kandidát na obyvatelnou planetu leží jen 20 světelných let od Země

Astronomové oznámili, že mají důkazy o existenci velké pevné planety, která by mohla mít na svém povrchu vodu. Leží totiž v takzvané obyvatelné zóně své hvězdy, uvedli vědci.

Vizualizace planety

SOUHRN: Zásadní události soboty 25. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 25. října 2025.
před 1 hhodinou

Obrazem: Pejsek, kočička i Rychlé šípy se přizpůsobili současným dětem

Dva nové večerníčky představí současným dětem literární klasiku. Od 25. října si poslechnou vyprávění O pejskovi a kočičce, od 1. listopadu se seznámí s Rychlými šípy. Nová zpracování ctí v obou případech původní výtvarnou podobu, tedy jak ilustrace Josefa Čapka, jehož kresby byly v padesátých letech převedeny i do večerníčku, tak komiksy Jaroslava Foglara a Jana Fischera.
před 9 hhodinami

