SOUHRN: Zásadní události soboty 25. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 25. října 2025.
„V zásadě jsme hotovi,“ sdělil Havlíček k jednání o programu nové vlády
Místopředseda ANO Karel Havlíček sdělil, že na úrovni vyjednávacích týmů se subjekty vznikající vlády ohledně programu dohodly. U všech stran ale ještě dojde k debatě na úrovni vedení, což může přinést dílčí změny. „V zásadě jsme ale hotovi,“ uvedl pro ČT. Předseda hnutí Andrej Babiš vše představí prezidentovi Petru Pavlovi v pondělí, dodal Havlíček. V sobotu ANO, SPD a Motoristé jednali on-line o vědě a digitalizaci.
K vítězství v irských prezidentských volbách míří kritička EU
Obyvatelé Irska v pátečních volbách vybrali novou hlavu státu. Volili mezi levicovou poslankyní Catherine Connollyovou, která kandidovala jako nezávislá, a vládní kandidátkou a bývalou ministryní sociálních věcí Heather Humphreysovou. Podle předběžných informací zvítězila první jmenovaná. Členové vládní koalice už uznali porážku, napsala agentura Reuters. Finální výsledky volební komise oznámí v sobotu večer.
Počet obětí po nočním ruském útoku na Ukrajinu vzrostl na čtyři
Moskva v noci na sobotu vyslala na Ukrajinu rakety a drony a zabila nejméně čtyři lidi. Dvě oběti jsou po útocích na Kyjev a další dva lidé přišli o život při úderech v Dněpropetrovské oblasti, píší agentury s odvoláním na místní úřady. Ukrajinské letectvo oznámilo, že sestřelilo čtyři z devíti raket a padesát z šedesáti dvou dronů vyslaných Ruskem. Agentura Reuters uvedla, že úder Ukrajiny poškodil přehradu v ruské Bělgorodské oblasti. Kyjev se k útoku zatím nevyjádřil.
Nejlepší kandidát na obyvatelnou planetu leží jen 20 světelných let od Země
Astronomové oznámili, že mají důkazy o existenci velké pevné planety, která by mohla mít na svém povrchu vodu. Leží totiž v takzvané obyvatelné zóně své hvězdy, uvedli vědci.