Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 13. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události soboty 13. září
Trump mluví o sankcích na Rusko, ale klade podmínky pro státy NATO
Americký prezident Donald Trump je připraven uvalit zásadní sankce na Rusko, pokud tak učiní všechny státy Severoatlantické aliance a pokud přestanou kupovat ruskou ropu. Válka pak skončí rychle, napsal na sociální síti Truth Social. Pokud NATO neučiní, jak Trump chce, tak podle něj jen plýtvá jeho časem.
Polsko zahájilo preventivní letecké operace kvůli hrozbě ruských dronů
Polsko zahájilo preventivní letecké operace svých a spojeneckých vzdušných sil na východě země a uzavřelo vzdušný prostor nad letištěm v Lublinu. Na sociální síti X to oznámil polský premiér Donald Tusk. Dodal, že důvodem je hrozba, kterou představují ruské drony operující nad Ukrajinou poblíž polských hranic.
Na protiimigrační demonstraci v Londýně přišlo přes sto tisíc lidí
V Londýně se přibližně 110 tisíc lidí účastní protiimigrační demonstrace s názvem Unite the Kingdom (Spojme Království) organizované krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na policejní odhady. Protestující vyjadřují také svou nespokojenost se současnou labouristickou vládou a premiérem Keirem Starmerem. V reakci na akci svolali protirasističtí aktivisté vlastní demonstraci.
Kavárnou v Madridu otřásl výbuch, zranění utrpělo přes dvacet lidí
Výbuch v kavárně ve španělském hlavním městě Madridu zranil 21 lidí. Tři lidé byli zraněni vážně, uvedly tamní záchranné složky. K výbuchu došlo v sobotu kolem 15. hodiny v části Vallecas na jihu metropole. Úřady zatím příčinu exploze oficiálně nepotvrdily, místní média však uvádějí jako možnou příčinu plyn.
Turecká policie zadržela opozičního starostu z Istanbulu a dalších 47 lidí
Turecká policie nařídila zadržení Hasana Mutlua, opozičního starosty jedné z městských částí Istanbulu, a dalších téměř pěti desítek lidí. Vyšetřuje je kvůli obvinění z korupce, informoval v sobotu podle agentury Reuters státní zpravodajský kanál TRT Haber. Zástupci opoziční Lidové republikánské strany (CHP) dlouhodobě odmítají nařčení z korupce svých starostů a tvrdí, že úřady jednají na politickou objednávku vlády.
Na východě Česka hrozí silné bouřky i vzestup hladin řek
Ve východní polovině České republiky se od sobotního večera do nedělního odpoledne ojediněle vyskytnou silné bouřky, které budou přecházet do vydatného deště. Napršet může přes padesát milimetrů a hladiny tamních řek mohou stoupnout na první povodňový stupeň, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Radary sledují čápy a kobylky. Šetří peníze a zachraňují životy
Radary nesledují jen počasí, ale také hejna ptáků a roje hmyzu. Díky technologickému pokroku výsledky těchto výzkumů pomáhají energetickým společnostem, ochraně přírody nebo bezpečnosti leteckého provozu.