SOUHRN: Zásadní události pátku 19. září
EK navrhuje další sankce proti ruské stínové flotile. Cílí i na kryptoměny
Evropská komise v novém, devatenáctém sankčním balíčku proti Moskvě navrhuje zavést sankce na dalších 118 lodí z ruské stínové flotily a zákaz transakcí pro další banky v Rusku i třetích zemích, informovala v pátek odpoledne předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Sankce nyní musí jednomyslně schválit všechny členské státy Evropské unie.
Ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor
Tři ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut, uvedla v prohlášení estonská vláda. O narušení estonského vzdušného prostoru podle agentury Reuters informovaly také evropské a alianční zdroje. Estonské ministerstvo zahraničních věcí si předvolalo ruského d’affaires, aby protestovalo. „Pro Rusko máme jediný vzkaz: začněte respektovat, kde končí vaše hranice, vypadněte z Ukrajiny a nepokoušejte naši trpělivost,“ vzkázalo mimo jiné české ministerstvo zahraničí.
Historici otevřeli obálku s Masarykovými slovy
Historici na zámku v Lánech otevřeli zapečetěnou obálku se slovy československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, která nadiktoval na sklonku života. Podle rychlé expertizy je obsah pravý.
Soud vyhověl návrhu na propuštění nejdéle vězněného Čecha
Okresní soud v Mostě vyhověl návrhu na podmíněné propuštění na svobodu doživotně odsouzeného Zdeňka Vocáska, který byl v minulosti potrestán za dvě vraždy. Zkušební dobu soud určil na sedm let. Nejdéle vězněný Čech, který si změnil jméno na Navrátil, strávil za mřížemi 38 let a pět měsíců. Po absolvování pobytu v probačním domě se musí zdržovat po zkušební dobu v trvalém bydlišti v tuzemsku, nařídil soud.
Bělorusko v reakci na krok Prahy vyhošťuje českého diplomata, oznámil Minsk
Běloruský resort zahraničí prohlásil za nežádoucí osobu českého diplomata, který musí do 72 hodin opustit zemi. V pátek to napsala běloruská státní tisková agentura Belta, dle které tím Minsk reaguje na dřívější vyhoštění běloruského diplomata z Česka. Tuzemská diplomacie tehdy uvedla, že dotyčný pracuje pro tajnou službu. Minsk krok označil za neopodstatněný a politicky motivovaný. Praha vyhoštění svého diplomata potvrdila, věc ale nechce dále komentovat.
„Zebří krávy“ získaly Ig Nobelovu cenu
Chrání zebří pruhy na kravách před bodavým hmyzem? Zlepšuje opilost schopnost mluvit cizími jazyky? To jsou otázky, které si lidé pokládají nejen v nočních hodinách v restauraci, ale překvapivě je také zkoumá věda. A právě takové bizarní výzkumy oceňují humoristické Ig Nobelovy cen (Ig Nobel Prize), jejichž výsledky za rok 2025 byly vyhlášené v noci na pátek.