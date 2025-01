SOUHRN: Zásadní události pátku 17. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 17. ledna 2025.

Poslanci schválili zvýšení platů politiků Sněmovna v pátek schválila novelu, podle níž letos vzrostou platy vrcholných politiků téměř o sedm procent. Do budoucna se mají podle přijatého pozměňovacího návrhu meziročně zvyšovat nejvýše o pět procent. Opoziční hnutí ANO a SPD neprosadila zmrazení platů politiků až do roku 2029 na loňské úrovni. Soudcovské platy by se měly letos v porovnání s loňskem zvýšit o méně než jedno procento, vyplývá z předlohy, která teď zamíří k posouzení do Senátu.



TikTok má v neděli v USA skončit, pokud nezmění majitele, rozhodl soud Čínská sociální síť TikTok podle amerických médií prohrála spor u Nejvyššího soudu USA ohledně zákona o změně vlastnictví. Legislativa neporušuje svobodu projevu, rozhodli soudci. U amerických uživatelů populární služba by podle zákona měla v neděli ukončit činnost, pokud by ji čínská mateřská firma ByteDance do té doby neprodala.



Izraelský bezpečnostní kabinet doporučil schválit dohodu o příměří Izraelský bezpečnostní kabinet doporučil schválit dohodu o příměří v Pásmu Gazy, informují agentury s odvoláním na kancelář premiéra Benjamina Netanjahua. V pátek odpoledne o něm má jednat celá izraelská vláda, aby ji s konečnou platností ratifikovala. První rukojmí by se mohla dostat na svobodu v neděli. Krajní pravice, která s dohodou nesouhlasí, hrozí odchodem z kabinetu.



KHNP a Westinghouse se dohodly na urovnání sporů ohledně jádra Korejské firmy KHNP a KEPCO se dohodly s americkou společností Westinghouse na urovnání sporů ohledně duševního vlastnictví, které se týkaly jaderných technologií, napsala agentura Reuters s odkazem na prohlášení firmy KEPCO. Prohlášení vydala i firma Westinghouse a rovněž v něm oznamuje ukončení všech právních sporů s korejskými společnostmi. Dohodu přivítal český ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) i společnost ČEZ, která má český jaderný tendr na starosti. Zopakovala, že chce završit jednání s Korejci o smlouvě k Dukovanům do konce března.



V Brně se konají doplňovací volby do Senátu V Brně začalo v pátek odpoledne první kolo doplňovacích voleb do Senátu. Do volebního obvodu spadají městské části Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole, Řečkovice a Mokrá Hora, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov a Brno-sever. Nový senátor obsadí místo po Romanu Krausovi z ODS, který zemřel loni na konci října. Poprvé je možné prokázat totožnost voliče i pomocí aplikace eDoklady v mobilu. Poprvé jako volební místnost slouží také prostor v nedávno opravené Arnoldově vile v Černých Polích.



V motorech letadla v Jižní Koreji se našlo ptačí peří, píše Reuters Vyšetřovatelé letecké nehody na letišti v jihokorejském Muanu nalezli v obou motorech havarovaného letadla Boeing 737-800 ptačí krev a peří. Uvedla to agentura Reuters s odkazem na nejmenovaný zdroj obeznámený s vyšetřováním. To by podporovalo domněnku, že k problémům letadla přispěl střet s ptáky.



Rusko podepsalo s Íránem dohodu o strategickém partnerství Íránský prezident Masúd Pezeškján a ruský vládce Vladimir Putin v Kremlu v pátek podepsali novou dohodu o komplexním strategickém partnerství, oznámily tiskové agentury. Pakt, který vyvolává obavy na Západě a jenž zahrnuje vojenskou spolupráci, Moskva a Teherán uzavřely krátce před návratem Donalda Trumpa do Bílého domu.



Česko vypustilo do vesmíru svou největší družici, sloužit bude obraně Česko v úterý vypustilo do vesmíru prozatím svou největší družici SATurnin-1. Sloužit má k obraně a bezpečnosti. Na rozdíl od jiných družic není závislá na zahraničních technologiích a jejím úkolem bude pořizovat snímky planety. Družici představili zástupci Výzkumného zkušebního a leteckého ústavu (VZLU) Aerospace, který ji vytvořil na zakázku od ministerstva obrany. Na oběžnou dráhu ji vynesla z USA raketa Falcon-9 společnosti SpaceX.