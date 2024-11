SOUHRN: Zásadní události pátku 15. listopadu

Kvalita ovzduší a vody v Česku se loni dále zlepšovala, ubývá ale stále orné půdy a ptáků. Vyplývá to ze Zprávy o životním prostředí ČR za rok 2023, jejíž výsledky zveřejnilo ministerstvo životního prostředí. Krajina v zemi čelí rizikům spojeným se změnou klimatu, což podle úřadu dokládají častější extrémní projevy počasí, například povodně. Odklon od fosilních zdrojů energie k obnovitelným brzdí kolísání cen a dostupnost energie, třeba doprava je nadále závislá především na fosilních palivech, uvedlo ministerstvo.

Obvodní soud pro Prahu 8 uložil psychiatrovi Janu Cimickému pět let vězení a zákaz činnosti na deset let. Obžaloba ho vinila ze čtyř znásilnění a 35 případů vydírání. Psychiatr k jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozsudek není pravomocný, jeho obhájce podal odvolání k Městskému soudu v Praze.

Soud uložil Cimickému pět let vězení a zákaz činnosti

Robert F. Kennedy mladší by se podle zvoleného amerického prezidenta měl stát ministrem zdravotnictví. Agentura AP Kennedyho označuje za aktivistu proti očkování. Schválit ho ještě musí Senát, v němž budou Trumpovi republikáni mít většinu. Budoucí šéf Bílého domu také oznámil, že jeho hlavní právník Todd Blanche bude v příští administrativě figurovat v pozici náměstka na resortu spravedlnosti.

Strana SOCDEM (dříve ČSSD) má za právní zastupování související s jejím sídlem – Lidovým domem – zaplatit potomkům právníka Zdeňka Altnera 18,5 milionu korun a smluvní pokutu. V pátek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Altnerovi dědici pokutu vyčíslili na 432,8 milionu korun, společně s úroky a náklady řízení podle nich celková částka činí téměř půl miliardy. Nový rozsudek ve vleklém sporu není pravomocný, strana Altnerovy nároky odmítá a proti rozhodnutí se odvolá. Spor se u soudů táhne 24 let.





Úřad „prezidenta“ v gruzínském separatistickém regionu Abcházie oznámil, že zruší návrh zákona o investiční dohodě s Moskvou. Lidé protestující proti normě, která by umožnila Rusům kupovat pozemky a nemovitosti v Abcházii, v pátek vtrhli do „parlamentu“ a sídla „prezidentské administrativy“ v hlavním městě Suchumi. Opozice žádá, aby „prezident“ Aslan Bžanija rezignoval. Abcházie se s ruskou pomocí fakticky odtrhla od Gruzie na počátku 90. let, drtivá většina států ji stále považuje za součást Gruzie.