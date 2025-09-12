Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 12. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události pátku 12. září
Podezřelý z vraždy aktivisty Kirka byl dopaden
Guvernér amerického státu Utah Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, kterého vyšetřovatelé podezřívají z vraždy konzervativního politického aktivisty Charlieho Kirka. Cox rovněž uvedl, že na nábojích, které vyšetřovatelé nalezli v odložené pušce, byly vyryté vzkazy, z nichž některé Kirka označovaly za fašistu. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že vrah Kirka byl velmi pravděpodobně dopaden.
Moskva a Minsk zahájily cvičení Západ
Ruská a běloruská armáda zahájily společné cvičení Západ 2025, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Manévry potrvají do úterý na území obou zemí včetně Kaliningradské oblasti a také v Baltském a Barentsově moři.
NATO spustí operaci na posílení ochrany svého východního křídla
Generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil v pátek v reakci na středeční narušení polského vzdušného prostoru vznik operace Eastern Sentry (Východní stráž), která posílí ochranu východního křídla Aliance. Do obranné operace bude prý zapojena řada prostředků od spojenců včetně Dánska, Francie, Velké Británie, Německa a dalších.
Bolsonaro dostal 27 let za pokus o převrat
Brazilský nejvyšší soud odsoudil exprezidenta Jaira Bolsonara k 27 letům a třem měsícům vězení. Uznal jej vinným z pokusu o převrat a rozvrácení demokracie po prohraných volbách v roce 2022.
Evropská komise zřejmě posoudí revizi zákazu spalovacích motorů o rok dříve
Evropská komise přesune revizi záměru zakázat v roce 2035 výrobu aut se spalovacími motory již na konec letošního roku, napsala agentura Reuters s odvoláním na unijní zdroje. Revize byla původně plánována až na rok 2026.
Znečišťovatelé zásadně přispívají k vlnám veder, ukázala studie
Nová studie, která vyšla v odborném žurnálu Nature, přímo spojila dvě stovky velkých vln veder od roku 2000 s emisemi z výroby fosilních paliv a cementu. Bez čtrnácti největších producentů by až čtvrtina vln veder byla „prakticky nemožná“.