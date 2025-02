SOUHRN: Zásadní události neděle 9. února

Americký prezident Donald Trump telefonicky hovořil s ruským vládcem Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině, napsal americký list New York Post, kterému to Trump řekl v pátečním interview na palubě prezidentského speciálu Air Force One. Trump také řekl, že má jasný plán, jak válku ukončit. Podrobnosti ale nezmínil. Není ani jasné, kdy se rozhovor s Putinem uskutečnil. Kreml v neděli v reakci uvedl, že zprávu o rozhovoru nemůže potvrdit, ani vyvrátit. Bílý dům na žádost o vyjádření bezprostředně neodpověděl, informovala agentura Reuters.