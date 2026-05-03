SOUHRN: Zásadní události neděle 3. května


3. 5. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 3. května 2026.

V Českém Švýcarsku hoří druhým dnem, nasazeny jsou stovky hasičů

Hasiči v neděli odpoledne stále nemají pod kontrolou požár v národním parku České Švýcarsko, v noci se jim nicméně podařilo zabránit dalšímu šíření plamenů. Na místě zasahuje asi pět set hasičů a sedm vrtulníků, uvedl během dne mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda s tím, že dva úseky ze čtyř jsou dál problematické. Od sobotního odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Podle Kalvody oheň zasáhl plochu o rozloze okolo jednoho kilometru čtverečního, tedy sta hektarů. Nadále platí zvláštní stupeň poplachu a vyhlášena zůstává i bezletová zóna.

Oběti po ruských útocích hlásí Oděsa či Cherson

Dva lidé zemřeli v noci na neděli při ruském útoku na civilní a přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti, oznámil v neděli ráno velitel regionální vojenské správy Oleh Kiper. V Chersonu ruský dron zasáhl auto, jehož řidič zemřel. Ukrajinská armáda podnikla rozsáhlý dronový nálet na západní regiony Ruska. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj uvedl, že síly napadené země zasáhly u vjezdu do přístavu v Novorossijsku dva tankery patřící do stínové flotily agresora.

Je otázkou, kdo zprostředkuje konec války, řekl Babiš po schůzce se Zelenským

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má zájem na ukončení války na Ukrajině, Česko si to rovněž přeje. Jde o to, kdo to zprostředkuje, řekl v neděli v podvečer premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s ukrajinskou hlavou státu v Jerevanu. Americký prezident Donald Trump nyní řeší krizi v Hormuzském průlivu, což podle šéfa ANO komplikuje situaci. Babiš však míní, že šance válku ukončit je. Do mírového procesu by se podle něj mohli zapojit lídři zemí střední Asie či turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Konvoj svobody projel Plzní

Třetím dnem v neděli pokračovaly šestidenní Slavnosti svobody v Plzni, oslavy osvobození města americkou armádou na sklonku druhé světové války. Ulicemi projel tradiční Konvoj svobody s přibližně třemi sty kusy vojenské historické techniky. Slavnosti pořádá Plzeň od roku 1990 a po tři desetiletí jsou jejich pravidelnými čestnými hosty američtí a belgičtí veteráni, kteří západočeskou metropoli v květnu 1945 osvobozovali.

Juchelka se nebrání růstu minimální mzdy, dle Středuly s tou současnou nelze vyžít

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v Nedělní debatě ČT uvedl, že se nebrání postupnému růstu minimální mzdy až na 50 procent mzdy průměrné. Podle předsedy odborové centrály Josefa Středuly se s její současnou výší po zdanění a odvodech „nedá vyžít“. V debatě moderované Janou Peroutkovou se hosté věnovali také možným dopadům konfliktu na Blízkém východě. Šéf lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich zdůraznil, že Česko potřebuje být součástí bezpečnější a soběstačnější Evropy, prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS) pak vyzval k přehodnocení priorit, které si EU stanovila před dvaceti lety.

Jiřině Bohdalové je 95 let, hraje téměř stejně tak dlouho

Herecká kariéra Jiřiny Bohdalové trvá bezmála devadesát let, tedy téměř celý její život, protože 3. května slaví devadesáté páté narozeniny. Jubileum herečky připomíná ve svém programu i Česká televize.

