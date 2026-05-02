SOUHRN: Zásadní události soboty 2. května

Projděte si zásadní zprávy soboty 2. května 2026.
Požár lesa v Českém Švýcarsku se rozšířil na stovky hektarů, píše ČTK
Plocha zasažená požárem v národním parku České Švýcarsko se rozšířila na 900 hektarů, platí zvláštní stupeň poplachu, uvedla ČTK. Hoří v Rynarticích, části obce Jetřichovice. V okolí požáru platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Zasahují tam dva vrtulníky, třetí je na cestě, řekl před 18. hodinou mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. Lesní požár hasiči likvidují také u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku a u Kryštofova údolí na Liberecku.
Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc
USA sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc během příštích šesti až dvanácti měsíců, píše agentura Reuters, podle níž to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth. Ve spojenecké zemi NATO nyní slouží kolem 35 tisíc amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu už v týdnu veřejně mluvil americký prezident Donald Trump, který kvůli postoji k válce v Íránu zároveň kritizoval německého kancléře Friedricha Merze.
Rakouská policie zadržela muže, kterého spojuje s otravou dětských výživ
Rakouská policie ve spolkové zemi Burgenland v sobotu dopoledne zadržela 39letého muže. Považuje jej za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informovala agentura APA. Policie podrobnosti o zadržení a identitě dotyčného zatím z vyšetřovacích důvodů nesdělila, podle rakouských médií ale vychází z toho, že za případem stojí pouze jeden člověk.
Landovský bude vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO, oznámil Babiš
Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Alianci, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotním diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova. Od jmenování Landovského si slibuje naplnění cílů vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně dvě procenta hrubého domácího produktu.
Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a zraněné
Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a devět zraněných, píše v sobotu Ukrinform. Zraněné a materiální škody hlásí i další části Ukrajiny. Ruské drony v noci na sobotu a ráno udeřily v Charkově či Oděské oblasti, uvádí média. Útoky agresora v sobotu v místech mimo frontovou linii pokračovaly.
Záchranáři vypustili do Severního moře velrybu Timmyho
Velrybu vyproštěnou z mělčiny na severu Německa v sobotu dopoledne do Severního moře vypustil záchranný tým z nákladního člunu, informuje agentura DPA. Konvoj lodí, jehož součástí je i tento člun, se nacházel asi sedmdesát kilometrů od dánského města Skagen v průlivu Skagerrak. Nejistý osud keporkaka, který se dostal do Baltského moře a několikrát uvázl, poutá řadu týdnů velkou pozornost médií a veřejnosti nejen v Německu.
Velartovi museli o Černobylu mlčet, doporučovali alespoň sprchu a sušené mléko
Čtrnáct řádků, šestašedesát slov – tolik věnovala československá média oznámení o jaderné katastrofě v Černobylu. Rudé právo vydalo první zmínku o havárii v úterý 29. dubna 1986, až tři dny po incidentu. Už od pondělí se nicméně díky zprávám ze zahraničí mezi lidmi objevovaly informace o uniklé radiaci a nebezpečí. V komplikované situaci byli čeští odborníci – tušili nebezpečí, mluvit o něm ale nesměli.