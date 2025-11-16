SOUHRN: Zásadní události neděle 16. listopadu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 16. listopadu 2025.

V chovu kachen na jihu Čech je další ohnisko ptačí chřipky

V komerčním chovu kachen společnosti Blatenská ryba v Blatné na Strakonicku v neděli veterináři potvrdili další ohnisko ptačí chřipky. Ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL) informoval, že kvůli nákaze tam bude utraceno dva a půl tisíce vykrmených kachen. Letos byla v Česku potvrzena ptačí chřipka i s Blatnou dosud v pěti komerčních chovech, z toho ve čtyřech tento týden.

Více k tématu
V chovu kachen na jihu Čech je další ohnisko ptačí chřipky
Ilustrační foto


V Chile volí prezidenta i parlament

Voličky a voliči v Chile v neděli rozhodují o nové hlavě státu, která v čele země od března nahradí levicového prezidenta Gabriela Borice. Průzkumy favorizují v prvním kole exministryni jeho vlády Jeannette Jaraovou, která kandiduje za levicovou koalici a je členkou komunistické strany. Očekává se ale, že nezíská přes 50 procent hlasů a nový prezident vzejde až ze druhého kola volby. Rozhoduje se i o novém složení dolní komory a poloviny horní komory parlamentu.

Více k tématu
V Chile volí prezidenta, z prvního kola podle odhadů nejspíš nevzejde
Příprava volební místnosti na chilském souostroví Isla Llingua
Kontext
Chile může ovládnout krajní pravice. Vzhlíží k Pinochetovi
José Antonio Kast


V Kongu zahynuly desítky horníků při neštěstí v kobaltovém dole

Nejméně 32 horníků zahynulo v sobotu při zřícení mostu v kobaltovém dole na jihovýchodě Konga, informovala agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Bilance se může zvýšit.

Více k tématu
V Kongu zahynuly desítky horníků při neštěstí v kobaltovém dole
Ilustrační foto – důl v Kongu


Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů

Desítky tisíc Filipínců v Manile vyšly do ulic demonstrovat kvůli rozsáhlému korupčnímu skandálu, který se týká nekvalitně provedených či nerealizovaných projektů protipovodňové ochrany. AP píše, že protestů se celkem účastní stovky tisíc lidí a že jde o dosud největší akci týkající se této kauzy, do níž jsou zapleteni vlivní členové parlamentu a vysoce postavení vládní úředníci.

Více k tématu
Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů
Rozsáhlé protesty na Filipínách (16. listopadu 2025)


Je to existenciální hrozba. Island se bojí, že ho zničí kolaps oceánských proudů

Kdyby se zastavily, změnily nebo jen zpomalily oceánské proudy přenášející teplo na sever, mělo by to velmi neblahé dopady na Island. Tamní vláda pokládá problém za vážný.

Více k tématu
Je to existenciální hrozba. Island se bojí, že ho zničí kolaps oceánských proudů
Golfský proud

