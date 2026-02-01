SOUHRN: Zásadní události neděle 1. února


Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 1. února 2026.

V Praze a dalších městech lidé vyjádřili podporu prezidentu Pavlovi

Lidé, kteří v neděli odpoledne dorazili na shromáždění spolku Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla, zaplnili pražské Staroměstské a spodní část Václavského náměstí. Demonstrovalo se i v dalších městech. Shromáždění jsou reakcí na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli nejmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí.

Rusové na Ukrajině zabili nejméně patnáct lidí úderem dronu blízko autobusu

Nejméně patnáct mrtvých a sedm zraněných si vyžádal útok ruského dronu na autobus v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, oznámil náčelník oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža. Ukrajinská energetická společnost DTEK podle webu The Kyiv Independent uvedla, že útok připravil o život patnáct jejích zaměstnanců. Už v noci na neděli ruský dronový útok zabil v Dnipru dva lidi. Devět zraněných včetně dítěte je po dvou ruských úderech v Záporoží. V Kyjevě stále zůstávají stovky bytových domů bez tepla, odstávky energií jsou po celé zemi.

Pákistánská armáda v reakci na útok v Balúčistánu zabila už 145 povstalců

Pákistánská armáda od pátečního večera zabila 145 ozbrojenců po útoku v jihozápadní provincii Balúčistán, kde povstalci připravili o život 31 civilistů a sedmnáct členů bezpečnostních složek. O kontrolu nad Balúčistánem, který je bohatý na ropu a nerostné suroviny, svádějí separatisté boj s bezpečnostními silami už více než dvacet let.

Izrael částečně otevřel přechod Rafah

Izrael částečně otevřel hraniční přechod Rafah mezi palestinským Pásmem Gazy a Egyptem. Jeho využívání ve zkušebním provozu bude podléhat omezením a kontrolám. Pravidelná osobní doprava v obou směrech by se měla obnovit až v pondělí, uvedl izraelský portál Ynet. Informaci potvrdila izraelská mluvčí. Zranění Palestinci se tak v tuto chvíli z Pásma Gazy nedostanou.

Tabulová hora na Pálavě byla v pravěku hustě osídlená. Dle artefaktů ji zničila neznámá válka

Osídlení Tabulové hory na jihomoravské Pálavě prožilo období rozkvětu kolem roku tisíc před naším letopočtem a zaniklo nejspíš kvůli vojenskému konfliktu. Nasvědčují tomu archeologické nálezy bronzových předmětů z posledních let. Uvedli to vědci z projektu RES-HUM z Masarykovy univerzity.

