Rusové zabili v Dnipru dva lidi, v Záporoží zasáhli porodnici

Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi. Devět zraněných včetně dítěte je po dvou ruských úderech v Záporoží, kde okupanti zasáhli mimo jiné porodnici. V Kyjevě stále zůstávají stovky bytových domů bez tepla, odstávky energií jsou po celé zemi. Ukrajinskou energetickou síť, na kterou setrvale útočí Rusko, postihl v sobotu velký blackout. V následujících dnech mají teploty v zemi klesnout místy až k minus třiceti stupňům.

Oběťmi v Dnipru byli muž a žena. „Útok způsobil požár a zničil obytný dům, další dva domy byly poškozeny,“ sdělil náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.

V neděli Rusové zasáhli porodnici v Záporoží, kde zranili nejméně šest lidí. Mezi zraněnými jsou dvě ženy, které byly v zařízení na vyšetření. Předseda vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov útok označil za „další důkaz (ruské) války namířené proti životu“.

Později během dne udeřili okupanti na město ještě jednou a zranili další tři lidi – dvě ženy a čtyřleté dítě, informovala oblastní správa.

V Kyjevě mezitím stále zůstává sedm set bytových domů bez vytápění, uvedl v neděli odpoledne ministr pro rozvoj komunit a území Oleksij Kuleba. Ukrajinskou energetickou síť, na kterou setrvale útočí Rusko, postihl v sobotu velký blackout. Po celé zemi dlouhodobě dochází k mnohahodinovým odstávkám energií denně, protože energetická síť je oslabená neustálými ruskými údery.

V následujících dnech mají teploty v zemi klesnout místy až k minus třiceti stupňům a ruští poslanci ústy svého předsedy Vjačeslava Volodina vyzývají k dalším útokům na Ukrajinu.

„V bytě je jeden stupeň.“ Rusko zneužívá zimu jako zbraň proti Ukrajincům
Polní kuchyně před vytápěnými stany na kyjevském sídlišti (25. ledna 2026)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Moskva útočí především na dopravní spoje a na energetiku. „Naše úřady zaznamenávají ruské pokusy o zničení logistiky a spojení mezi městy a obcemi,“ dodal Zelenskyj, podle kterého se tak Moskva pokouší paralyzovat každodenní život na Ukrajině.

Zelenskyj tento týden oznámil, že Ukrajina je připravena se zdržet útoků na energetická zařízení a infrastrukturu, pokud totéž učiní Moskva. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Rusko na jeho žádost slíbilo do 1. února neútočit na Kyjev.

Zelenskyj v neděli oznámil, že další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem se uskuteční v Abú Dhabí 4. a 5. února.

