Rusové zabili v Dnipru dva lidi, v Záporoží zasáhli porodnici

Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi. Devět zraněných včetně dítěte je po dvou ruských úderech v Záporoží, kde okupanti zasáhli mimo jiné porodnici. V Kyjevě stále zůstávají stovky bytových domů bez tepla, odstávky energií jsou po celé zemi. Ukrajinskou energetickou síť, na kterou setrvale útočí Rusko, postihl v sobotu velký blackout. V následujících dnech mají teploty v zemi klesnout místy až k minus třiceti stupňům.
Oběťmi v Dnipru byli muž a žena. „Útok způsobil požár a zničil obytný dům, další dva domy byly poškozeny,“ sdělil náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
V neděli Rusové zasáhli porodnici v Záporoží, kde zranili nejméně šest lidí. Mezi zraněnými jsou dvě ženy, které byly v zařízení na vyšetření. Předseda vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov útok označil za „další důkaz (ruské) války namířené proti životu“.
Později během dne udeřili okupanti na město ještě jednou a zranili další tři lidi – dvě ženy a čtyřleté dítě, informovala oblastní správa.
V Kyjevě mezitím stále zůstává sedm set bytových domů bez vytápění, uvedl v neděli odpoledne ministr pro rozvoj komunit a území Oleksij Kuleba. Ukrajinskou energetickou síť, na kterou setrvale útočí Rusko, postihl v sobotu velký blackout. Po celé zemi dlouhodobě dochází k mnohahodinovým odstávkám energií denně, protože energetická síť je oslabená neustálými ruskými údery.
V následujících dnech mají teploty v zemi klesnout místy až k minus třiceti stupňům a ruští poslanci ústy svého předsedy Vjačeslava Volodina vyzývají k dalším útokům na Ukrajinu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Moskva útočí především na dopravní spoje a na energetiku. „Naše úřady zaznamenávají ruské pokusy o zničení logistiky a spojení mezi městy a obcemi,“ dodal Zelenskyj, podle kterého se tak Moskva pokouší paralyzovat každodenní život na Ukrajině.
Zelenskyj tento týden oznámil, že Ukrajina je připravena se zdržet útoků na energetická zařízení a infrastrukturu, pokud totéž učiní Moskva. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Rusko na jeho žádost slíbilo do 1. února neútočit na Kyjev.
Zelenskyj v neděli oznámil, že další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem se uskuteční v Abú Dhabí 4. a 5. února.