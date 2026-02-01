Izrael částečně otevřel přechod Rafah


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Izrael částečně otevřel hraniční přechod Rafah mezi palestinským Pásmem Gazy a Egyptem. Jeho využívání ve zkušebním provozu bude podléhat omezením a kontrolám. Pravidelná osobní doprava v obou směrech by se měla obnovit až v pondělí, uvedl izraelský portál Ynet. Informaci potvrdila izraelská mluvčí. Zranění Palestinci se tak v tuto chvíli z Pásma Gazy nedostanou.

Podle palestinských zdrojů čeká na odchod z Gazy přibližně padesát palestinských pacientů s doprovodem.

Egyptské bezpečnostní zdroje uvedly, že Izrael zatím se znovuotevřením na palestinské straně nesouhlasil, což je důvod, proč bylo otevření pro osobní dopravu odloženo na pondělí. Podle izraelských zpráv se odhaduje, že od pondělí opustí Pásmo Gazy každý den zhruba sto padesát lidí, zatímco zpět by se mohlo vrátit asi padesát osob.

Na příchod i odchod lidí z Pásma Gazy bude dohlížet rovněž Egypt poté, až dostane předběžné bezpečnostní povolení od izraelských úřadů. Na celý proces bude podle orgánu izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti (COGAT) dohlížet Evropská unie.

Izrael se znovuotevření Rafahu dlouho bránil, rozhodl se tak až po pondělním nalezení těla posledního rukojmí v Pásmu Gazy, který byl zabit při útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023. Opětovné využívání přechodu předpokládá mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na základě tohoto plánu mezi Izraelem a Hamásem platí od loňského října příměří.

Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle nemocnic tři desítky lidí
Následky izraelských úderů v Gaza City (31. 1. 2026)

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, když ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na dvanáct set lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze zabila více než 71 tisíc Palestinců.

Údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes osmdesát procent obětí byli civilisté. Od začátku příměří bylo při izraelských útocích podle palestinského ministerstva zabito 480 Palestinců.

